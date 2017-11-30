В Петербурге произошел взрыв в супермаркете

В среду вечером в Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадали девять человек, 50 человек эвакуированы.

По данным МЧС, четыре человека обратились за медпомощью после хлопка в магазине, сообщает «РИА Новости».

Взрыв случился в камере хранения магазина «Перекресток» и задел одну из касс, сообщает «Фонтанка». По данным издания, пострадали трое. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести, третий почти не пострадал.

Отмечено, что конструкции дома №44 по Кондратьевскому проспекту не разрушены. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.

Информацию о ЧП подтвердили представители компании X5 Retail Group, которой принадлежит сеть магазинов «Перекресток».

В ГУ МВД РФ по Ленобласти подтвердили информацию о взрыве в магазине на Кондратьевском проспекте и сообщили о нескольких пострадавших.

«Около 18.30 мск в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прозвучал хлопок. В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали», – сообщили ТАСС в пресс-службе полиции.

Источник в экстренных службах заявил, что пострадавших 10 человек. «Взрыв неустановленного устройства произошел в развлекательном комплексе «Гигант Холл» на первом этаже в районе камер хранения магазина «Перекресток» (без возгорания)», – добавил собеседник.

Сообщается, что проводится эвакуация, на месте ЧП работают саперы-взрывотехники.

Напомним, в апреле 2017 года в Петербурге произошел теракт в метро.