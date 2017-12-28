В СК отреагировали на заявление Путина о теракте в Петербурге

Следствие отрабатывает все версии причин взрыва в петербургском магазине, включая теракт, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Следствие находится в активной стадии и мы продолжаем отрабатывать все версии, включая теракт», – цитирует Петренко РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин назвал произошедший в среду вечером в супермаркете «Перекресток» в Петербурге взрыв терактом и поручил директору ФСБ Александру Бортникову задержать виновных, но при опасности в плен не брать, а ликвидировать.

От взрыва пострадали 13 человек, пять из них находятся в больницах в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном состоянии. Исполнитель взрыва попал на видео. Следователи квалифицировали произошедшее как покушение на убийство двух или более лиц.