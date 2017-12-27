Взрыв в Петербурге квалифицировали как покушение на убийство

Следственный комитет России квалифицировал взрыв в Санкт-Петербурге в среду как покушение на убийство двух или более лиц.

«По факту взрыва неустановленного предмета в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)», – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, передает РИА «Новости».

Также Петренко добавила, что после взрыва госпитализировано четыре человека.

Напомним, в среду вечером в магазине «Перекресток» на севере Петербурга произошел взрыв. По разным данным, пострадали от четырех до 10 человек, 50 человек эвакуировано.