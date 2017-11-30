Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

Президент Владимир Путин назвал произошедший в среду вечером в супермаркете в Санкт-Петербурге взрыв терактом и поручил директору ФСБ Александру Бортникову задержать виновных, но при опасности в плен не брать, а ликвидировать.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», – сказал Путин на встрече с офицерами – участниками военной операции в Сирии, передает РИА «Новости».

Президент также заявил, что ФСБ недавно пресекла попытку теракта в Санкт-Петербурге.

Он сообщил, что поручил директору ФСБ Александру Бортникову действовать в рамках закона при задержании виновных в преступных деяниях, но при опасности в плен не брать, а ликвидировать.

Взрыв произошел в среду вечером в магазине «Перекресток» на севере Петербурга. Силу взрыва оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте, были найдены поражающие элементы. Пострадали 13 человек, пять из них остаются в больницах в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном состоянии. Сам исполнитель взрыва в Петербурге попал на видео.

Следователи квалифицировали взрыв как покушение на убийство двух или более лиц.