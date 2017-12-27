Названа сила взрыва в Петербурге в тротиловом эквиваленте

Сила взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге эквивалентна 200 граммам тротила.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее в среду сообщалось, что на месте взрыва были найдены поражающие элементы.

Взрыв в Санкт-Петербурге следователи квалифицировали как покушение на убийство двух или более лиц.

Напомним, взрыв произошел в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. По разным данным, пострадали от четырех до 10 человек, четверо в больнице. 50 человек было эвакуировано.