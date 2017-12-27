На месте взрыва в Петербурге найдены поражающие элементы

В петербуржском магазине, где в среду произошел взрыв, на полу найдены подшипники, сообщают в соцсетях.

«Вероятнее всего, речь идет о поражающих элементах в самодельном взрывном устройстве», – сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее в среду сообщалось, что взрыв в Санкт-Петербурге следователи квалифицировали как покушение на убийство двух или более лиц.

Напомним, взрыв произошел в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. По разным данным, пострадали от четырех до 10 человек, четверо в больнице. 50 человек было эвакурировано.