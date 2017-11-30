Исполнитель взрыва в Петербурге попал на видео

Подозреваемый в организации взрыва в петербургском продуктовом магазине был заснят камерами видеонаблюдения.

За полчаса до взрыва на площади Калинина остановилась маршрутка, из которой вышел крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном. Он нес на одном плече бежевый рюкзак, пишет «Фонтанка».

Войдя в магазин, молодой человек проследовал к камере хранения, оставил рюкзак, вошел в торговый зал и минуты полторы изображал интерес к товарам.

Вышел посетитель без рюкзака, пересек площадь Калинина и затерялся в толпе.

Взрыв произошел в среду вечером в магазине «Перекресток» на севере Петербурга. Силу взрыва оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте, были найдены поражающие элементы. Пострадали 13 человек, пять из них остаются в больницах в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном состоянии.

Следователи квалифицировали взрыв как покушение на убийство двух или более лиц.