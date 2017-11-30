Власти Петербурга уточнили число пострадавших при взрыве в магазине

При взрыве в магазине Санкт-Петербурга пострадали 13 человек, пять из них остаются в больницах в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном состоянии, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

«По состоянию на 8.00 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте – 13 человек. Из них от госпитализации отказались пять пострадавших», – написала Митянина в Twitter.

Она добавила, что остаются в стационарах в состоянии средней тяжести – пятеро, в удовлетворительном состоянии – трое.

Напомним, взрыв произошел в среду вечером в магазине «Перекресток» на севере Петербурга. Силу взрыва оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте, были найдены поражающие элементы.

Следователи квалифицировали взрыв как покушение на убийство двух или более лиц.