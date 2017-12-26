С АФК «Система» сняли запрет на получение доходов по акциям трех компаний

Приставы сняли запрет на получение АФК «Система» дивидендов по акциям МТС, «Медси» и БЭСК, наложенный в рамках обеспечительных мер по делу с «Роснефтью», сообщили в АФК «Система».

Отмечается, что в соответствии с постановлением московского УФССП с 26 декабря отменены ограничения на получение доходов по принадлежащим корпорации и АО «Система-Инвест» 31,76% акций ПАО «МТС», 100% акций АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций АО «БЭСК», передает ТАСС.

Это произошло в рамках реализации утвержденного во вторник Арбитражным судом Башкортостана мирового соглашения с «Роснефтью».

Накануне в Кремле заявили, что позитивно оценивают перспективы мирового соглашения «Роснефти» и АФК «Система». В понедельник сообщалось, что мировое соглашение предусматривает прекращение всех исполнительных производств и снятие ареста с активов АФК «Система».