Арбитраж утвердил мировое соглашение Роснефти и АФК «Система»

Арбитраж республики Башкортостан утвердил мировое соглашение между Роснефтью и АФК «Система» о взыскании с последней и ее дочки АО «Система-Инвест» 170,6 млрд рублей в пользу «Башнефти».

Стороны просили судью Ирину Нурисламову утвердить мировое соглашение в полном объеме, представив также решения советов директоров «Башнефти» и АФК «Система», которые одобрили сделку, передает РИА «Новости».

Судья принял решение утвердить мировое соглашение.

Арбитражный суд Башкирии сообщил, что АФК «Система» по соглашению выплатит «Башнефти» 80 млрд рублей, «Система-Инвест» - 20 млрд рублей, передает ТАСС.

«В течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего мирового соглашения стороны составят и передадут службе судебных приставов совместное заявление о снятии ограничений, установленных в целях обеспечения (иска)», - сказала судья.

В Кремле накануне отметили, что позитивно оценивают перспективы мирового соглашения «Роснефти» и АФК «Система», рассчитывая, что его реализация пройдет без проблем.

В понедельник в АФК «Система» сообщили, что мировое соглашение предусматривает прекращение всех исполнительных производств и снятие ареста с активов корпорации.