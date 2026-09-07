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ФСБ задержала россиянина за поджог вышки связи в Хабаровском крае
Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края, который по заданию украинской военной разведки устроил пожар на вышке сотовой связи.
Сотрудники спецслужбы задержали россиянина 1989 года рождения по подозрению в государственной измене, передает ТАСС. «Федеральной службой безопасности на территории Хабаровского края задержан гражданин России 1989 г. р., подозреваемый в государственной измене в форме оказания иной помощи спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности нашей страны», – заявили в ведомстве.
По данным спецслужбы, мужчина связался с Главным управлением разведки Минобороны Украины через интернет. Выполняя задание кураторов, он устроил пожар на базовой станции одного из сотовых операторов. Отмечается, что в зону покрытия этой вышки входят воинские части, а также важные государственные и муниципальные объекты Хабаровского края.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной суд приговорил другого жителя Хабаровска к 19 годам заключения за поджог телекоммуникационного оборудования.
В мае апелляционный военный суд утвердил двадцатидвухлетний приговор диверсанту из Иркутской области за уничтожение базовых сотовых станций.
В прошлом году сотрудники ФСБ задержали еще одного хабаровчанина за передачу секретных данных Службе безопасности Украины.