В АФК «Система» сообщили подробности мирового соглашения с Роснефтью

Мировое соглашение с Роснефтью, согласно которому АФК «Система» выплатит Башнефти 100 млрд рублей, предусматривает также прекращение всех исполнительных производств и снятие ареста с активов корпорации, говорится в сообщении АФК.

Мировое соглашение предусматривает выплату 100 млрд рублей от АФК «Система» и «Система-Инвест» в пользу Башнефти и прекращение всех исполнительных производств и отмену обеспечительных мер по искам в связи со спором, говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Вместе с тем, к 10.09 мск акции АФК дорожали на 21,16% – до 13,72 рубля, с утра подскакивали до 14,1 рубля (+24,6%) – до максимума с сентября.

На прошлой неделе все участники судебного спора Роснефти, Башнефти, Башкирии и АФК «Система» заключили мировое соглашение.