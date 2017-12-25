В Кремле прокомментировали мировое соглашение «Роснефти» и «Системы»

В Кремле позитивно оценивают перспективы мирового соглашения «Роснефти» и АФК «Система», рассчитывая, что его реализация пройдет без проблем, заявил пресс-секретарь президента Владимир Путин.

«Это не может не вызывать удовлетворение – выход на определенную мировую. Конечно, важна и реализация достигнутых договоренностей, мы надеемся, что реализация также будет осуществлена без каких-то проблем», – цитирует Пескова ТАСС.

Также Дмитрий Песков отметил, что президент Владимир Путин не участвовал в переговорах по мировому соглашению между «Системой» и «Роснефтью», передает РИА «Новосити».

«Президент не участвовал в примирении, это, скорее, было... вы знаете о сделанных заявлениях, кто участвовал в качестве посредников, кто помогал осуществлению контактов, но это был не президент», – заявил Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, «была ли роль у президента в том, что он подтолкнул обе стороны к нахождению приемлемых решений», Песков сказал, что «если считать выраженную им точку зрения, то да, была».

Между тем арбитражный суд Республики Башкортостан назначил на 26 декабря заседание, на котором рассмотрит заявление «Роснефти», «Башнефти», АФК «Система» и ее дочерней компании «Система-Инвест» об утверждении мирового соглашения в деле по иску «Роснефти» к АФК на 170,6 млрд рублей, сообщила представитель суда Ксения Габдюшева.

До этого стало известно, что стороны подали в суд совместное заявление, в котором просят утвердить заключенное ими на прошлой неделе мировое соглашение.

В понедельник в АФК «Система» сообщили что мировое соглашение, согласно которому АФК «Система» выплатит «Башнефти» 100 млрд рублей, предусматривает также прекращение всех исполнительных производств и снятие ареста с активов корпорации.