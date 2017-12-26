Памфилова ответила на комментарии о «несправедливом» отказе ЦИК Навальному и Лурье

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ответила на комментарии представителей либеральной общественности, посчитавших несправедливым решение ЦИК в отношении самовыдвиженцев Олега Лурье и Алексея Навального.

«Очень много комментариев по вчерашнему нашему решению по поводу того, что мы отказали по статье «судимость» двум соискателям Лурье и Навальному в регистрации. И был один из комментариев Ксении Анатольевны (Собчак) о том, что это чудовищно несправедливо», – сказала Памфилова, передает «Интерфакс».

В ответ она назвала «чудовищным», что «наша либеральная общественность, которая, по сути, всегда должна ратовать за права человека, за закон, считает, что решение, принятое четко в соответствии с законодательством, несправедливо».

«Закон может быть несправедлив. Но в любом случае это уже дело законодателей его совершенствовать, но наша задача действовать жестко и четко по тому законодательству, которое есть», – добавила Памфилова.

В понедельник Центризбирком России отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости. Юристы сочли решение ЦИК законным.

По мнению сенатора Франца Клинцевича, Навальный, понимая, что в решении ЦИК «нет ничего сверхъестественного», занимается эпатажем, пытаясь заработать на шумихе медийный капитал.