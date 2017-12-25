Клинцевич: В случае регистрации в ЦИКе самому же Навальному было бы хуже

Нет ничего сверхъестественного в отказе ЦИКа Навальному в качестве кандидата в президенты. Все произошло по закону, - сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. По его мнению, оппозиционный блогер это тоже понимает, но занимается эпатажем, пытаясь заработать на шумихе медийный капитал.

Центральная избирательная комиссия не могла поступить иначе, кроме как отказать блогеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости, заявил в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Не ЦИК это принимает решение. Как комиссия могла поступить по-другому, кроме как поступить правильно? По закону Навальный не имеет права выдвигать свою кандидатуру. Поэтому тут все произошло по закону. И Навальный это все тоже понимает. Он же понимает, что его никто никогда ни при каких обстоятельствах не изберет», - подчеркнул Клинцевич, добавив: «Ничего сверхъестественного тут нет, мир не обрушится».

Как считает сенатор, Навальный лишь использует отказ ЦИКа для собственного пиара, а в случае регистрации в ЦИКе самому же Навальному и было бы хуже.

«Он же сегодня занимается эпатажем, он же на этом зарабатывает. Вернее, отрабатывает деньги, добываемые, в том числе, обманным путем у тех людей. Эти люди искренне пытаются что-то вроде бы изменить, хотят привнести какие-то новшества, или, может быть, не до конца любят свою страну, - предположил сенатор. - Ну, большая страна, разные мнения. А Навальный – это человек, который на этом зарабатывать умеет. И дальше будет это делать.

«Навальному было бы хуже, если бы его зарегистрировали, - иронично отметил Клинцевич. - Потом подняли бы бучу сами люди, и отменили бы эту регистрацию. Пришлось бы потратиться на избирательную кампанию, на людей и так далее. А так он ни на что не потратится, все положит себе в карман. У Навального все хорошо, за него не волнуйтесь».

Напомним, в понедельник Центризбирком отказал блогеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости. Ранее юристы неоднократно подтверждали, что блогер не имеет права баллотироваться в президенты из-за неснятой судимости.