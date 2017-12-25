Россия завершила строительство военных объектов в Арктике

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство фактически завершило строительство объектов в Арктике.

Выступая на заседании Общественного совета при оборонном ведомстве Шойгу отметил, что «за всю историю освоения Арктики такого количества объектов, в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство», передает «Интерфакс».

Напомним, в ходе большой пресс-конференции в декабре президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечивать военную и экологическую безопасность в Арктике.