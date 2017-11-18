В Кремле прокомментировали возможность поставок оружия в Донбасс

Москва не принимала решений о поставках оборонительного оружия на Восток Украины в связи с намерением Вашингтона поставлять такое оружие Киеву, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет не принималось», – заявил он, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, к чему может привести поставка американского вооружения на Украину.

Песков также заявил, что Кремль надеется, что договоренности об обмене пленными между Киевом, ДНР и ЛНР будут реализованы.

«Это очень чувствительный процесс. Вы знаете, что, когда Медведчук обратился в Ново-Иерусалимском монастыре к главе государства и к патриарху, он получил поддержку этой инициативы. И сейчас она прорабатывается. И мы надеемся, что она будет реализована», – сказал Песков, отвечая на вопрос, подразумевает ли процедура обмена пленными помилование осужденных украинских граждан, в частности Олега Сенцова.

Ранее в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Миротворческой встречи с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Леонидом Пасечником сообщил, что Киев и Донбасс согласовали условия по обмену пленными по формуле «всех на всех».

Также Песков добавил, что Россия негативно относится к решению США поставить Украине противотанковые управляемые ракеты комплекса Javelin, передает РИА «Новости».

«В первую очередь, конечно, это связано с тем, что, к сожалению, весьма сильно влияние в Киеве фактически экстремистски и националистически настроенных элементов, которые, получив так или иначе в стране подобные виды вооружений, могут использовать это для развязывания очередных провокационных и агрессивных действий в отношении республик Донбасса», – заявил Песков.