Патриарх Кирилл сообщил о согласовании обмена пленными в Донбассе

Киев и Донбасс согласовали условия по обмену пленными по формуле «всех на всех», сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Миротворческой встречи с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Леонидом Пасечником.

«Сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными между ДНР и ЛНР и Украиной», – сказал он, передает ТАСС.

Захарченко, в свою очередь, сообщил, что обмен пройдет 27 декабря.

Лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук уточнил, что обмен пленными между Украиной и Донбассом пройдет по формуле «всех на всех».

Ранее президент России Владимир Путин призвал стороны в Донбассе к обмену пленными до Нового года.

В то же время в ЛНР сообщили, что Украина пытается изменить утвержденный список граждан, подлежащих обмену.