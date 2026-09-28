  • Новость часаПутин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ле Пен получила новый козырь для своей президентской кампании
    Путин передал российские активы сети Metro во временное управление
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику Мерца
    Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России
    Памфилова назвала бойцов на передовой самыми активными участниками выборов
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    Венгерский OTP Bank допустил уход из России
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    14 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    6 комментариев
    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня

    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

    28 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры

    Аналитик Рожин: Украина не спрячет дата-центры от ударов ВС России

    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское руководство на фоне серии ударов ВС России по дата-центрам задумалось о защите таких объектов. Однако планы Киева оборудовать объекты под землей или перенести их за границу столкнутся с серьезными барьерами – от технологических и финансовых до вопросов защищенности и уязвимости, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Защита критически важных объектов нередко строится на принципе заглубления. Яркий пример – Иран, который размещает ключевую инфраструктуру в горных районах и подземных укрытиях», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. При этом планы Украины оборудовать дата-центры под землей сопряжены с целым рядом технологических сложностей.

    «Среди ключевых проблем – необходимость строгого температурного режима и мощных бесперебойных источников энергии», – отметил собеседник. По его словам, сам процесс переноса может занять месяцы и грозит сбоями. Кроме того, подземное размещение не гарантирует полной защищенности и неуязвимости объектов от ударов ВС России.

    «Так, если речь пойдет об условном цокольном этаже или подвальном помещении, то ВС России располагают средствами поражения заглубленных целей», – рассуждает Рожин. Впрочем, по словам эксперта, если дата-центры будут перенесены, например, в метро, это создаст определенные трудности для российской армии при уничтожении цели. «Дело в том, что обычные ракеты с первого раза не смогут пробить укрепление», – пояснил аналитик.

    Планы киевских властей перенести дата-центры за границу также столкнутся с барьерами и значительными финансовыми затратами, продолжил собеседник. «При этом такая мера приведет к изменениям структуры украинской сети: напрямую скажется на ее работоспособности и зоне покрытия. Более того, это ощутимо ограничит возможности Украины по самостоятельному управлению цифровой инфраструктурой», – считает Рожин.

    Тем не менее, по его прогнозам, на фоне ударов ВС России по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Киев будет вынужден пойти на такую своеобразную «диверсификацию»: часть мощностей попытается спрятать в подземных сооружениях, часть – перенести за границу. «Повторю, трансформация сети неизбежно скажется на ее работоспособности: возможны перебои, снижение скорости передачи данных и сокращение зоны покрытия», – заключил собеседник.

    Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов ВС России по инфраструктуре. «Есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – сказал он.

    Напомним, российская армия продолжает серию ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Так, в понедельник Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Первая организация также обеспечивает войска стационарной и мобильной связью, а вторая занимается в том числе хранением разведывательных данных, пояснили в ведомстве.

    Накануне министерство заявило о поражении дата-центров «Киевстар» и «Омега Телеком» в украинской столице. В ночь на 26 сентября российская армия поразила в Киеве центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал поддержку систем Starlink в интересах ВСУ. За день до этого российские беспилотники ударили по дата-центру «Датагруп».

    В результате российских ударов по дата-центрам у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал Минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой». Перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ВС РФ только сейчас приступили к системному поражению дата-центров.

    Комментарии (21)
    28 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин передал российские активы сети Metro во временное управление

    Активы немецкой сети Metro в России переданы компании «УК Торг Рус»

    Путин передал российские активы сети Metro во временное управление
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские активы немецкой торговой сети Metro передали во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Активы немецкой торговой сети Metro в России передали во временное управление АО «УК Торг Рус», передает РИА «Новости». Соответствующий указ президента уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести изменения в раздел IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении… О временном управлении некоторым имуществом» дополнить пункт 83 следующим содержанием:… 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Метро Вэрхаус Ногинск», принадлежащих МEТРО Кэш энд Керри Раша Б.В. (МETRO Cash & Carry Russia B.V.) акционерному обществу «УК Торг рус», – говорится в документе.

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Ранее президент России Владимир Путин передал активы торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Представители российского подразделения Auchan сообщили о продолжении полноценной работы супермаркетов.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров раскрыл детали применения механизма внешнего контроля для критически важных объектов инфраструктуры.

    Комментарии (4)
    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    Венгерский OTP Bank допустил уход из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крупнейшая финансовая группа Венгрии OTP Bank начала пересмотр своей стратегии развития, допустив возможность полного прекращения работы на российском рынке.

    Как пишет Bloomberg, крупнейший банк Венгрии OTP Bank изучает варианты полного ухода из России. Кредитная организация начала пересмотр стратегии из-за ограниченных возможностей вывода дивидендов и планов по расширению присутствия в еврозоне, передают «Вести».

    «Учитывая стратегический интерес к странам Балтии и ограниченный прогресс в перераспределении дополнительных дивидендов из России за последний год, OTP начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая потенциальный полный выход из России», – заявил генеральный директор OTP Group Питер Чаньи.

    Отмечается, что сейчас финансовая группа планирует покупку эстонского Luminor Bank. Из-за этих планов венгерская организация оказалась под пристальным вниманием европейских регулирующих органов. Пересмотр российской стратегии планируется завершить к концу 2026 года. В настоящее время деятельность банка в России сосредоточена преимущественно на розничном потребительском кредитовании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о намерении банка OTP и других национальных компаний продолжить работу в России.

    В апреле 2026 года итальянская группа UniCredit опровергла слухи о планах ликвидации своего российского подразделения.

    Годом ранее руководство Raiffeisen Bank International подтвердило решение о продаже бизнеса в нашей стране.


    Комментарии (3)
    28 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной думы.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что Савельев освобождается от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Указ вступил в силу со дня его подписания.

    Виталий Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте. В 2001–2002 годах работал заместителем председателя правления «Газпрома», в 2004–2007 годах занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2009 по 2020 год возглавлял «Аэрофлот», затем руководил Министерством транспорта. В мае 2024 года был назначен вице-премьером, курирующим транспортную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму.

    Летом Савельев заявил о востребованности самолетов Ил-114-300 на Дальнем Востоке.

    Комментарии (22)
    28 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира

    Папа римский Лев XIV призвал Европу отказаться от иллюзий перевооружения ради мира

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира
    @ Maurizio Brambatti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV в ходе визита во Францию призвал Европу не поддаваться иллюзии перевооружения во имя достижения мира, а сосредоточиться на содействии миру во всем мире.

    Понтифик выступил на встрече «К корням Европы во имя мира и единства» в конференц-центре имени Роберта Шумана в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Лев XIV заявил, что следует избегать иллюзии, будто перевооружение приведет к миру, отметив, что содействие миру требует напряженной и созидательной работы, передает ТАСС.

    Папа римский предложил задуматься о том, действительно ли прилагаются творческие усилия для укрепления мира во всем мире, или же предпринимаются лишь попытки остановить текущие войны и подготовиться к будущим.

    Лев XIV подчеркнул, что ветры войны охватывают Европу, и призвал прекратить «бессмысленную бойню», ежедневно уносящую жизни мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом папа римский призвал Европу не объединяться против других мировых держав.

    В прошлом году понтифик назвал посредничество Ватикана по Украине нереалистичным.

    Летом прошлого года он подтвердил готовность Ватикана принять переговоры по Украине.

    Комментарии (4)
    28 сентября 2026, 15:37 • Новости дня
    Минобороны Казахстана анонсировало реформу армии после гибели военных на Каспии

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Казахстана анонсировало масштабную реформу вооруженных сил, направленную на снижение бюрократии и повышение безопасности военнослужащих.

    Новый министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов провел совещание, посвященное масштабным изменениям в вооруженных силах страны, передает ТАСС. Реформа инициирована после трагического инцидента в Каспийском море, унесшего жизни 14 военнослужащих.

    «В центре внимания – реализация поручений главы государства – верховного главнокомандующего вооруженными силами по комплексной перезагрузке армии с учетом современных угроз, опыта вооруженных конфликтов, стремительного развития военных технологий и обеспечение безопасности воинской службы», – сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Основной упор в реформировании будет сделан на улучшение реальной боеготовности, модернизацию системы управления и повышение качества подготовки войск. В ведомстве подчеркнули, что планируется дальнейшая цифровизация всех процессов и устранение избыточных административных процедур.

    По словам Айдоса Мырзахметова, армия не должна развиваться ради показных мероприятий и красивых отчетов. Он отметил, что каждый выделенный ресурс и каждое решение обязаны приносить практическую пользу, способствуя росту боеспособности, а солдаты должны чувствовать себя в полной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время военных учений в Каспийском море погибли 14 казахстанских моряков.

    Генпрокуратура страны установила подозреваемых в халатном отношении к службе должностных лиц.

    Президент Казахстана отправил в отставку министра обороны Даурена Косанова.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    В Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики

    Власти Татарстана назвали санкции ЕС против Минниханова циничной провокацией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова назвала провокацией и циничным использованием детей в политических целях европейские санкции против руководителя региона.

    Власти республики расценивают ограничения за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине как бесстыдную попытку Запада опорочить российские духовно-нравственные ценности, пишет РИА «Новости».

    «Введение санкций в отношении раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине расцениваем, как провокацию и циничное использование детей в политических целях», – говорится в сообщении.

    Ранее Совет ЕС объявил о введении ограничений против десяти физических и 17 юридических лиц. В санкционный список вошел Минниханов. Меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз.

    В пресс-службе допустили, что в нынешней ситуации Брюссель мог найти различные основания для ограничений, в том числе с учетом вклада Татарстана в укрепление обороноспособности России и защиту ее рубежей. Однако особое возмущение вызвала указанная Евросоюзом причина введения санкций.

    «Однако именно формулировка "принудительная депортация детей" является бесстыдной попыткой запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях», – подчеркнули в пресс-службе.

    Напомним, в понедельник Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана.

    В прошлом месяце Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику региона.

    Летом руководитель республики пообещал президенту решить проблему нехватки врачей.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады Гончаренко: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы установили контроль над воздушным пространством Киева, а украинская система ПВО не справляется даже с обычными беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    Гончаренко прокомментировал удар беспилотника по Национальной академии наук в украинской столице. По его словам, здание поразил обычный беспилотник, а не реактивный дрон, сообщает издание «Страна».

    Парламентарий задался вопросом об эффективности украинской системы ПВО. Он признал нехватку ракет для комплексов Patriot, но выразил недоумение тем, что украинские силы не способны сбивать обычные БПЛА.

    Депутат также выразил обеспокоенность способностью украинской ПВО защищать столицу в зимний период. «А как мы переживем зиму? Если россияне захватили небо над Киевом и теперь просто развлекаясь выбивают здание за зданием, то надо, наверное, что-то делать!» – отметил он.

    Гончаренко призвал украинские власти уделять больше внимания защите объектов, а не обещаниям ответных действий.

    «Обещания отомстить – классные. Хотелось бы больше о защите, а не о мести», – заключил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара».

    В субботу газета Guardian заявила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники.

    В субботу российские дроны уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    В США заявили о неготовности оборонной промышленности к современным войнам

    Дрискол: Оборонная промышленность США оказалась не готовой к современным войнам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший министр сухопутных сил США Дон Дрисколл заявил о неготовности американской оборонной промышленности к современным боевым действиям из-за устаревших подходов.

    Дрисколл выразил мнение о неготовности американского военно-промышленного комплекса к современным конфликтам, передает РИА «Новости». Он отметил, что концепция развития обороны, опирающаяся на союзников, также устарела.

    «Мировая архитектура обороны до сих пор ориентирована на индустриальную модель времен холодной войны. Эта модель в общем и целом охватывает оборонные компании Соединенных Штатов, которые создают небольшие партии уникальных вооружений, работающих на проприетарном изолированном программном обеспечении», – заявил Дрисколл в своей колонке для журнала Foreign Affairs.

    По мнению бывшего министра, за последние 20 лет не произошло фундаментальных изменений во взаимодействии американских систем с системами союзников. В относительно мирное время решения принимались в угоду особым интересам, что укрепило позиции монополистов и законсервировало старые платформы вооружений.

    Дрисколл подчеркнул, что в 2025 году сухопутные силы США выглядят так же, как в 1975 году, из-за стремления сохранить статус-кво. Небольшие государственные заказы заставили производителей сосредоточиться на сохранении рабочих мест, выпуская дорогие и сложные в замене вооружения. Для решения проблемы он предлагает привлекать малый и средний бизнес, использовать открытые системы и оптимизировать закупки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Дэниел Дрисколл официально подтвердил свою отставку с поста гражданского министра армии США.

    Вскоре в ходе выступления в Киеве бывший чиновник предупредил о нехватке скорости и инноваций у крупнейших армий мира.

    Из-за недофинансирования американские оборонные предприятия не успевают оперативно восполнять запасы высокоточных ракет.

    Комментарии (2)
    28 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Суд ЕС вспомнил слова Хрущева о военных пуговицах

    Суд ЕС обсудил слова Хрущева о пуговицах в споре о товарах двойного назначения

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный адвокат суда ЕС Тамара Чапета процитировала слова о военных пуговицах советского лидера Никиты Хрущева в споре о границах между гражданскими и военными товарами.

    Генеральный адвокат Суда ЕС Тамара Чапета предложила максимально широко трактовать понятие продукции двойного назначения, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такое определение должно охватывать широкий спектр стратегических интересов и вопросов безопасности европейских государств.

    «В разгар холодной войны Никита Хрущев заметил, что пуговицы от брюк могут считаться товарами «двойного назначения», поскольку, если солдату приходится одной рукой придерживать брюки, у него остается только одна свободная рука, чтобы стрелять, что превращает пуговицу в стратегический военный товар», – говорится в заключении Чапеты по делу австрийского производителя самолетов.

    Поводом для дискуссии стал спор австрийской компании с властями страны из-за запрета на поставку трех двухместных учебных самолетов, а также технологий и комплектующих для них. Техника предназначалась для обучения пилотов гражданской авиации, но конечным пользователем должны были стать ВВС Мьянмы. Власти Австрии сослались на риск использования самолетов для подготовки военных летчиков и разведки.

    Чапета также привела пример из середины 1980-х, когда Ирак заказал сотни пультов для игрушечных машинок, чтобы улучшить точность ракет Scud.

    Заключение генерального адвоката не является обязательным для Суда ЕС, который позже вынесет окончательное решение с учетом ее позиции.

    Ранее страны Евросоюза наладили выпуск военных беспилотников под видом бытовой техники.

    Власти Китая заблокировали поставки продукции двойного назначения 14 европейским компаниям, включая концерн Rheinmetall, ради защиты национальной безопасности государства.

    Санкции ЕС против России распространились на 45 компаний, которые помогали России обходить санкции, в том числе 12 фирм из Китая и Гонконга.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ

    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ на пять лет

    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий полномочия генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева еще на пять лет.

    Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых инвестиций» сроком на пять лет», – говорится в тексте указа.

    Новый срок полномочий руководителя фонда начнется 17 января 2027 года, когда документ вступит в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    За время работы Российский фонд прямых инвестиций приумножил вложенные государством средства почти в шесть раз.

    Комментарии (5)
    28 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Глава Росатома Лихачев стал лауреатом премии Леденцова

    Гендиректору Росатома Лихачеву присудили общенациональную премию Леденцова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев объявлен лауреатом общенациональной премии Христофора Леденцова на торжественной церемонии в МГТУ имени Баумана.

    О присуждении награды руководителю госкорпорации было объявлено в ходе торжественного мероприятия, которое проходит в новом кампусе Московского государственного технического университета имени Баумана, сообщает ТАСС.

    Общенациональная премия имени Христофора Леденцова была учреждена в 2021 году. Основной задачей этой награды является поиск, продвижение и последующее внедрение передовых отечественных наукоемких технологий в различные сферы экономики.

    Христофор Леденцов известен как крупный предприниматель и меценат конца XIX и начала ХХ века. Он выделял масштабные финансовые средства на развитие российской науки и основывал различные исследовательские лаборатории, благодаря чему современники часто сравнивали его с Альфредом Нобелем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Киргизии Садыр Жапаров вручил главе Росатома высший орден республики.

    В прошлом месяце Лихачев рассказал о планах как можно раньше вернуть работников на атомную электростанцию «Бушер».

    Весной руководитель госкорпорации назвал компанию Siemens непотребным поставщиком.

    Комментарии (19)
    28 сентября 2026, 20:01 • Новости дня
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России

    Путин увеличил число военнослужащих в ВС России до 2,44 млн человек

    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 составляют военнослужащие.

    Президент России установил новую штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту предыдущего указа главы государства, штатная численность российской армии составляла 2 426 130 человек. При этом непосредственно военнослужащих в Вооруженных силах России числилось 1,535 млн.

    В новом документе прямо предписывается установить штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, закрепив актуальное количество служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Владимир Путин утвердил предыдущую штатную численность Вооруженных сил.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Росгвардия испытала мобильный боевой лазер против дронов

    В Ленобласти прошли испытания новейшего боевого лазера для борьбы с БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    В Ленинградской области прошли испытания новейшего мобильного боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

    Военнослужащие испытали новейший боевой лазер для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Мобильная установка размещена на базе внедорожного автомобиля, а сами тесты проходили в Ленинградской области в условиях, максимально приближенных к боевым, передает ТАСС.

    В маневрах участвовали специалисты радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии совместно с представителями военно-промышленного комплекса. Они проверили тактико-технические возможности оружия по уничтожению коптеров.

    Лазер применялся против дронов различных моделей, которые маневрировали на разной высоте, скорости и удаленности от установки. Ожидается, что по итогам проверок будут даны рекомендации для дальнейшего совершенствования приемов применения подобных боевых комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пентагон направил 500 млн долларов на разработки лазерного оружия против дронов.

    В четверг Нидерланды решили создать аналогичное оружие.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 18:05 • Новости дня
    Профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ

    Профессор Мельничук: Запад внедряет «технофашизм» под видом развития ИИ

    Профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Профессор бразильского Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул Фабиано Мельничук заявил на заседании клуба «Валдай», что западные страны внедряют «технофашизм» под прикрытием развития технологий искусственного интеллекта.

    Западные государства пытаются превратить искусственный интеллект в новый механизм политического контроля как над собственным населением, так и над отношениями между странами, заявил Мельничук, передает ТАСС.

    «Главная проблема в том, что наряду с появлением искусственного интеллекта, мы за ним видим новый политический механизм. Западные лидеры думают, что они будут использовать некие алгоритмы. Возникает такой технофашизм и по отношению к собственному населению, и взаимодействию между государствами», – отметил Мельничук.

    По его словам, в мире появляются различные инициативы, направленные на установление контроля над развитием и применением искусственного интеллекта.

    «Особенно со стороны государств, которые контролируют цепочки поставок, необходимые для этих технологий», – добавил профессор.

    Презентация доклада прошла в рамках ХХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Московской области. Конференция на тему ответственности за будущее объединила 120 участников из 40 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье.

    В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать международную организацию по контролю за искусственным интеллектом.

    В апреле президент России Владимир Путин заявил о необходимости формирования собственной модели регулирования в этой сфере.

    Комментарии (0)
    Главное
    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    Профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ
    Глава Росатома Лихачев стал лауреатом премии Леденцова
    Молдавские фермеры пригрозили приехать на тракторах в Кишинев
    IHF пригласила гандболисток России принять участие в Кубке наций в Болгарии
    Появились первые кадры киллера Ореховской ОПГ Саши Солдата после освобождения

    Экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть

    Что ждет российскую экономику, нефтяной и газовый экспорт в ближайшие три года, оценило Министерство экономического развития. Цены на нефть и газ будут не сильно радовать экономику и бюджет. И это определит тренд для рубля. Подробности

    Перейти в раздел

    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет

    Традиционное представление о Швейцарии как нейтральной стране можно считать окончательно разрушенным. Если раньше загадки швейцарской нейтральности можно было списать на решения отдельных правительств этого государства, то теперь эти решения подтвердили большинство швейцарских граждан. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

      Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации