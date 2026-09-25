Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon

Tекст: Вера Басилая

«Удары по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Ozon, это что? Это зачем? Тем не менее, они это сделали», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

Помимо складов маркетплейсов, президент напомнил о других украинских ударах по российским торговым судам и инфраструктурным объектам. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – сказал президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о полном восстановлении ущерба от украинских морских атак.

Путин предупредил Украину о чувствительном ответе России на провокации.

Также Путин обратил внимание на попытки массированных ударов со стороны Киева после заявлений о переговорах.