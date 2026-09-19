Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
Немецкий активист спел «Журавлей» на антивоенном пикете в Берлине
Активист в Берлине исполнил песню «Журавли» на русском и немецком языках
В центре Берлина прошел одиночный пикет, участник которого исполнил знаменитую советскую песню на стихи Расула Гамзатова, призывая к изменению внешнеполитического курса ФРГ.
Участник одиночного антивоенного пикета в центре немецкой столицы спел советскую песню «Журавли» на русском и немецком языках, передает РИА «Новости».
Мужчина установил звукоусиливающую аппаратуру на оживленной торговой улице недалеко от станции метро Вильмерсдорферштрассе.
Активист выставил написанные от руки плакаты с призывами изменить внешнеполитический курс Германии. Он исполнил композицию Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова под звучавшую из колонки музыку. Выступление на двух языках привлекло внимание прохожих, которые останавливались послушать песню и прочитать требования на плакатах.
Акция состоялась в рамках германской инициативы «Война и холод? Нет, спасибо! Пикет за мир и сотрудничество». Ее участники предлагают провести в ФРГ референдум о запуске газопровода «Северный поток – 2» и отмене санкций Евросоюза. Инициатива также подразумевает отказ Германии от участия в конфликтах и прекращение поставок оружия в зоны боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участники митинга против закрытия Русского дома в Берлине исполнили песню «Пусть всегда будет солнце».
В начале сентября несколько сотен протестующих собрались у здания этого культурного учреждения на улице Фридрихштрассе.
Месяцем ранее жители германской столицы вышли на масштабную акцию против поставок оружия Украине.