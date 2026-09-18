Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Сотрудник военкомата в Одессе получил пять лет за насильственную мобилизацию
Сотрудник военкомата Одессы получил пять лет тюрьмы за избиение призывников
Суд отправил за решетку на пять лет сотрудника одесского военкомата, который избивал и силой удерживал трех мужчин во время призыва.
Работника одного из территориальных центров комплектования (ТЦК - аналог военкомата на Украине) Одессы осудили на пять лет лишения свободы за незаконный призыв граждан, передает ТАСС.
Мужчина пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину. Выяснилось, что осужденный принимал участие в насильственной мобилизации трех человек. Он жестоко избивал потерпевших и угрожал им дальнейшей физической расправой, включая сексуальное насилие.
Кроме того, пленникам категорически запрещали выходить на связь с родственниками. Примечательно, что у задержанных на улице граждан даже не проверили документы, удостоверяющие личность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил другого сотрудника одесского военкомата к семи годам лишения свободы за пытки. А в пятницу стало известно, что жители Одессы заблокировали автомобили военкомов для спасения насильно мобилизованного земляка.
Ранее генеральный прокурор Украины заявил о привлечении к ответственности 10 военнослужащих за незаконное лишение свободы граждан.