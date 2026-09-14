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Ряды МАГАТЭ пополнило молодое государство из Юго-Восточной Азии
Тимор-Лешти стал 182-м государством-членом МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло в свои ряды Демократическую Республику Тимор-Лешти, увеличив общее число стран-участниц организации.
Количество государств-членов МАГАТЭ достигло 182 после одобрения вступления Демократической Республики Тимор-Лешти, передает РИА «Новости». «Семидесятая Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила вступление Демократической Республики Тимор-Лешти в качестве нового государства-члена МАГАТЭ. Таким образом, общее число государств-членов МАГАТЭ достигло 182», – говорится в сообщении агентства.
После объявления об этом решении на генеральной конференции выступила заместитель министра иностранных дел Тимор-Лешти Жезуина Мария Феррейра Гомеш. Страна, расположенная в Юго-Восточной Азии на восточной части острова Тимор и прилегающих островах, получила независимость в 2002 году.
МАГАТЭ оказывает содействие государствам-членам в использовании ядерных технологий в мирных целях. Эта поддержка охватывает такие сферы, как медицина, сельское хозяйство и промышленность.
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