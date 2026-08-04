Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.0 комментариев
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области
Минобороны сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ ударом «Торнадо-С»
Российские реактивные системы залпового огня нанесли массированные удары по технике и живой силе противника на Краснолиманском направлении и в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.
Военнослужащие группировок войск «Запад» и «Восток» успешно сорвали планы противника на линии боевого соприкосновения, передает Минобороны.
Массированный артиллерийский огонь позволил поразить критически важные цели украинской армии.
На Краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» накрыл скопление живой силы и боевой техники ВСУ. Точные действия артиллеристов нанесли серьезный урон подразделениям противника.
Одновременно в Запорожской области реактивщики нанесли ювелирный удар из установки «Торнадо-С». Результатом атаки стало полное уничтожение вражеского командного пункта.
В июле подразделения группировки «Восток» освободили село Благодатное в Запорожской области.
Штурмовые отряды российской армии захватили два опорных пункта противника западнее Красного Лимана.
Ранее расчет РСЗО «Ураган» поразил украинских военных на краснолиманском направлении.