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Российские фигуристы Гусева и Овчинников получили нейтральный статус
ISU присвоил нейтральный статус российским фигуристам Гусевой и Овчинникову
Международный союз конькобежцев разрешил российским фигуристам Таисии Гусевой и Даниилу Овчинникову выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации, передает ТАСС. Теперь право выступать на международных турнирах имеют 23 российских спортсмена.
Таисии Гусевой 13 лет, а Даниилу Овчинникову – 16. Спортсмены выступают в парном катании. Они стали бронзовыми призерами первенства России 2026 года, а также завоевывали медали на этапах юниорского Гран-при России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Международный союз конькобежцев разрешил российским спортсменам выступать в нейтральном статусе с сезона 2026/27 годов.
В прошлом месяце организация одобрила соответствующие заявки 13 отечественных фигуристов.
Ранее Международный олимпийский комитет подтвердил допуск Аделии Петросян и Петра Гуменника к Играм 2026 года.