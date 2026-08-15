Полиция Марокко задержала более сотни нелегальных мигрантов

Полиция Марокко арестовала 111 нелегалов при попытке перехода границы с Сеутой

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы Марокко арестовали более 100 человек, пытавшихся нелегально попасть в автономный город Сеута на африканском побережье Средиземного моря, передает ТАСС.

«В результате плановых операций и полевых мероприятий, проведенных силами безопасности утром в субботу в городе Фнидек и его окрестностях, были арестованы 111 человек, пытавшихся совершить нелегальный переход границы с Сеутой», – сообщил источник в силовых структурах

Среди задержанных оказались 109 выходцев из стран Африки к югу от Сахары и двое марокканцев. Ситуация с безопасностью в районе Сеуты остается под контролем властей.

Кроме того, марокканские спецслужбы провели операции по кибернаблюдению за интернетом. В результате был задержан 61 человек по подозрению в подстрекательстве и распространении призывов к нелегальной миграции через социальные сети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Испании и Марокко экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах.

Глава автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас потребовал незамедлительного выдворения всех нелегальных мигрантов.

В конце июля границу испанского анклава за сутки пересекли около 60 тысяч человек.