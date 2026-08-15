Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Полиция Марокко задержала более сотни нелегальных мигрантов
Полиция Марокко арестовала 111 нелегалов при попытке перехода границы с Сеутой
Сотрудники правоохранительных органов Марокко пресекли попытку массового незаконного пересечения границы с испанским автономным городом Сеута, задержав более сотни нарушителей.
Правоохранительные органы Марокко арестовали более 100 человек, пытавшихся нелегально попасть в автономный город Сеута на африканском побережье Средиземного моря, передает ТАСС.
«В результате плановых операций и полевых мероприятий, проведенных силами безопасности утром в субботу в городе Фнидек и его окрестностях, были арестованы 111 человек, пытавшихся совершить нелегальный переход границы с Сеутой», – сообщил источник в силовых структурах
Среди задержанных оказались 109 выходцев из стран Африки к югу от Сахары и двое марокканцев. Ситуация с безопасностью в районе Сеуты остается под контролем властей.
Кроме того, марокканские спецслужбы провели операции по кибернаблюдению за интернетом. В результате был задержан 61 человек по подозрению в подстрекательстве и распространении призывов к нелегальной миграции через социальные сети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Испании и Марокко экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах.
Глава автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас потребовал незамедлительного выдворения всех нелегальных мигрантов.
В конце июля границу испанского анклава за сутки пересекли около 60 тысяч человек.