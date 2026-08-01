Мишустин восхитился горловым пением учителя труда в тувинской школе

Tекст: Валерия Городецкая

Председатель правительства посетил новую школу №22 имени Д.Б. Ондара в Кызыле, передает РИА «Новости». В кабинете труда преподаватель Буян Саая показал гостю макеты кораблей. «Мелкую моторику надо развивать в детстве, делая совки, табуретки, да просто элементарно с фуганками поработать», – отметил Мишустин.

Увидев национальный инструмент дошпулуур, премьер попросил на нем сыграть. Педагог исполнил народную песню с элементами тувинского горлового пения. Назвав учителя настоящим артистом, глава кабмина вручил ему подарок и передал школьной библиотеке книги.

Осматривая класс физики, гость похвалил местного школьника, сдавшего профильный ЕГЭ на сто баллов. Позже он заслушал доклад вице-премьера Тувы Алексея Сазан-оола о развитии региональной системы образования.

Политик подчеркнул, что с 2020 года в республике построили 31 детсад и 12 школ, а 53 здания обновили. До конца года сдадут еще три объекта, а в 2027 году капитальный ремонт пройдет в тринадцати учреждениях.

Напомним, в Кызыле Мишустину представили проекты добычи лития и меди.

Во время поездки премьер-министр осмотрел центр реабилитации участников спецоперации.

Глава правительства пообещал решить проблемы создания нового транспортного коридора.