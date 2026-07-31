Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так, лихим наскоком, «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.12 комментариев
Сборная России завоевала три медали в первый день ЧЕ по водным видам спорта
Россияне взяли три медали в первый день ЧЕ по водным видам спорта
Российские спортсмены завоевали три медали в первый день соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, став первыми с 2021 года представителями страны, получившими награды на ЧЕ.
Первый комплект наград был разыгран в турнире смешанных команд по прыжкам в воду, где основная борьба развернулась между сборными России и Италии, передает ТАСС.
После первой половины соревнований россияне лидировали. Григорий Иванов и Надежда Трифонова успешно выполнили одиночные прыжки с трехметрового трамплина.
Несмотря на неудачный синхронный прыжок, команда сохраняла преимущество около пяти баллов. Определяющими стали одиночные прыжки с 10-метровой вышки: итальянцы выполнили их чисто, тогда как Руслан Терновой и Екатерина Беляева допустили ошибки.
В результате итальянцы набрали 410,60 балла, россияне – 385,80 балла, а тройку лидеров замкнули украинцы с результатом 368,20 балла.
Надежда Трифонова, выступавшая ранее на юниорском чемпионате Европы, сравнила эмоции от первой взрослой медали с посещением Эйфелевой башни, отметив, что награда принесла ей гораздо больше впечатлений.
На текущем турнире российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.