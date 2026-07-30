Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
Выявлена связь между длиной писем и выгоранием сотрудников
Специалисты научились предсказывать эмоциональное истощение работников за два месяца до его явных проявлений, анализируя изменения в их деловой переписке.
Длина писем в рабочей переписке напрямую указывает на уровень эмоционального истощения сотрудников, передает «Газета.Ru».
Потерявшие энергию люди начинают писать либо слишком короткие, либо чрезмерно длинные сообщения.
В обычном состоянии рабочее письмо состоит из 60–120 слов. При нарастающем выгорании его объем сокращается на 40%, а в 78% случаев пропадает приветствие. Текст уменьшается до 10–20 слов, наполняясь фразами вроде «Сделай» или «Жду». У четверти работников наблюдается обратная ситуация: письма разрастаются до 200–300 слов, теряют логику и обрастают лишними деталями.
Кроме того, за месяц до пика выгорания количество негативных слов в переписке увеличивается на 55%. Слова благодарности встречаются в три раза реже. Время ответа также растет: с нормальных двух-четырех часов до 8–12 часов, а иногда и до суток. Это связано со снижением выработки дофамина, отвечающего за мотивацию.
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