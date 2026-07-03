Трамп и Ким Чен Ын поздравили Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Tекст: Валерия Городецкая

Американский лидер выразил надежду на будущую встречу с главой белорусского государства, передает РИА «Новости».

«От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Беларуси с празднованием Дня Республики 3 июля. Этот день посвящен освобождению Минска от нацистской оккупации и навсегда останется напоминанием про борьбу белорусского народа за свободу. Вам и народу Беларуси я передаю свои искренние пожелания мирного и процветающего года и надеюсь на встречу с вами в будущем», – говорится в послании Трампа.

Лидер КНДР Ким Чен Ын также направил поздравление, выразив уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений во всех сферах. По его словам, сотрудничество вышло на новый этап после встречи лидеров в Пхеньяне в марте этого года. Он пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а белорусскому народу – благополучия.

Ранее президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге поздравительную телеграмму.

Глава Туркмении Сердар Бердымухамедов официально поздравил Александра Лукашенко с праздником.

Сам белорусский лидер пожелал гражданам страны мирного неба и благополучия.