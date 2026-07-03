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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    3 июля 2026, 14:45 • Новости дня

    Трамп и Ким Чен Ын поздравили Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын направили поздравительные послания Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии.

    Американский лидер выразил надежду на будущую встречу с главой белорусского государства, передает РИА «Новости».

    «От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Беларуси с празднованием Дня Республики 3 июля. Этот день посвящен освобождению Минска от нацистской оккупации и навсегда останется напоминанием про борьбу белорусского народа за свободу. Вам и народу Беларуси я передаю свои искренние пожелания мирного и процветающего года и надеюсь на встречу с вами в будущем», – говорится в послании Трампа.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын также направил поздравление, выразив уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений во всех сферах. По его словам, сотрудничество вышло на новый этап после встречи лидеров в Пхеньяне в марте этого года. Он пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а белорусскому народу – благополучия.

    Ранее президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге поздравительную телеграмму.

    Глава Туркмении Сердар Бердымухамедов официально поздравил Александра Лукашенко с праздником.

    Сам белорусский лидер пожелал гражданам страны мирного неба и благополучия.

    1 июля 2026, 09:38 • Новости дня
    Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
    Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
    @ Андрей Александров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и Белоруссия дадут совместный решительный ответ на любую военную агрессию со стороны украинских вооруженных сил, заявил зампред Совфеда Константин Косачев.

    «Вне всякого сомнения. Мы Союзное государство, мы союзники в военном отношении. И любой, кто говорит о перспективе какой-то вооруженной операции в отношении Белоруссии, должен отчетливо понимать, что он будет иметь дело с консолидированным отпором со стороны наших двух союзных государств», – заявил сенатор, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Минска прекратить создание приграничной военной инфраструктуры.

    Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета назвал подобные угрозы попыткой поднять падающий рейтинг украинского лидера.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал соседней республике всестороннюю поддержку Москвы для отражения любых атак.

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    3 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Помимо автобуса, маршрутом Минск – Гомель – Анапа, дроны ВСУ ударили по трем белорусским фурам.

    «По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», – сообщил телеканал «Первый информационный».

    Напомним, украинский беспилотник 2 июля врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус на территории Брянской области. Трех пострадавших при атаке дрона госпитализировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук  назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    30 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский опроверг слова Зеленского про отключение ретрансляторов в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Устройства связи на территории Белоруссии, помогающие корректировать полеты российских дронов, продолжают функционировать вопреки предыдущим заявлениям украинских властей.

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский опроверг информацию об отключении оборудования в Белоруссии, пишут СМИМК.

    Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки утверждал обратное. По версии Киева, эта техника используется для наведения российских беспилотников.

    В недавнем интервью главком ВСУ подчеркнул, что аппаратура продолжает работать. «Устройства до сих пор не демонтированы и их включение было зафиксировано вновь», – сообщил военный. При этом он выразил надежду, что власти Белоруссии прекратят использование этих вышек.

    Стоит отметить, что Минск никогда не подтверждал наличие подобных ретрансляторов на своей территории. Информация об их монтаже или последующем демонтаже также осталась без официальных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фабрикации данных об этих устройствах. До этого политолог Владимир Скачко назвал заявления главы киевского режима дешевой театральщиной.

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    1 июля 2026, 12:27 • Новости дня
    Умер автор «победной» песни Трампа

    Умер автор победной песни Трампа лидер Village People Виктор Уиллис

    Умер автор «победной» песни Трампа
    @ Daniel DeSlover/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер культовой американской диско-группы Village People Виктор Уиллис ушел из жизни после тяжелой болезни накануне своего 75-летнего юбилея.

    О смерти Виктора Уиллиса объявили участники Village People в соцсетях, передает РИА «Новости».

    «С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Виктора Уиллиса, главного солиста Village People. Виктор скончался в понедельник, 30 июня 2026 года, после непродолжительной, но тяжелой болезни», – говорится в сообщении коллектива.

    По данным группы, Уиллис ушел из жизни в возрасте 74 лет. Он скончался за день до своего 75-летнего юбилея, который должен был отметить в среду, 1 июля.

    Американская диско-группа Village People известна, в частности, хитом Y.M.C.A. Президент США Дональд Трамп, как отмечается, является поклонником коллектива, регулярно включает эту песню на мероприятиях со своим участием и танцует под нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп завершил выступление в Мар-а-Лаго во Флориде после объявления итогов выборов в 2024 году танцем под хит Y.M.C.A.

    В Сети появилось видео с танцем Дональда Трампа на митинге в Мичигане, посвященном ста дням его второго срока.

    Американские спортсмены начали праздновать победы, исполняя известный «танец Трампа», ставший популярным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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    2 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте из-за атаки на автобус в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи СК России возбудили уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус из Белоруссии в Брянской области.

    Информацию об этом подтвердила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает ТАСС.

    «Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на пассажирский автобус в Брянской области», – заявила она. Расследование ведется по пунктам «а» и «в» части второй статьи 205 Уголовного кодекса России.

    Напомним, украинский беспилотник врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус, ранены два водителя.

    В середине июня украинский беспилотник атаковал двухэтажный автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Позже российская делегация потребовала от генсекретариата ООН недвусмысленного осуждения данного преступления.

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    2 июля 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп заявил о движении Кубы в сторону США
    Трамп заявил о движении Кубы в сторону США
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Куба постепенно сближается с Соединенными Штатами после многих десятилетий.

    «Кстати, о Кубе. Спустя много десятилетий она движется в нашу сторону», – заявил американский лидер, передает ТАСС.

    Свою позицию политик изложил во время публичного выступления в штате Северная Дакота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские компании многократно увеличили экспорт товаров на Кубу в обход санкций. В мае президент США Дональд Трамп анонсировал планы Вашингтона обратить пристальное внимание на Гавану.

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    2 июля 2026, 09:07 • Новости дня
    Лукашенко нашел в Индонезии достаточно работы для белорусов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белоруссия нацелена развивать сотрудничество с Индонезий, где для белорусов «достаточно работы», заявил президент республики Александр Лукашенко.

    Лидер республики встретился с индонезийским коллегой Прабово Субианто во дворце в Джакарте, передает РИА «Новости». Политика сопровождал почетный эскорт из 17 мотоциклистов и конный караул.

    «Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз в Индонезии за время своей президентской службы, я все-таки убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно», – заявил Александр Лукашенко. Он добавил, что Минск готов помочь реализовать масштабные цели азиатского государства.

    Накануне состоялись переговоры министров двух стран. Политик предложил оперативно утвердить достигнутые договоренности без лишней бюрократии. Ожидается представление дорожной карты сотрудничества на 2026-2030 годы.

    В декабре 2025 года Евразийский экономический союз и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле. Документ устанавливает преференциальный режим для подавляющего большинства товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с масштабным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии.

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    1 июля 2026, 13:33 • Новости дня
    Лукашенко помиловал десятки осужденных за экстремизм белорусов

    Лукашенко помиловал 32 осужденных в преддверии Дня Независимости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Белоруссии накануне Дня Независимости были помилованы 32 осужденных, среди них большинство привлекалось по статьям о преступлениях экстремистской направленности.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 32 осужденных в преддверии Дня Независимости республики, передает РИА «Новости».

    В сообщении пресс-службы главы государства говорится: «В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь (отмечается 3 июля) помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности». Уточняется, что соответствующий указ подписал Лукашенко.

    По данным пресс-службы, помилование коснулось 20 женщин и 12 мужчин. Решение, как подчеркнули в администрации президента, принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Отмечается, что все помилованные заранее ходатайствовали об этом, признавали свою вину и выражали раскаяние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости, среди них были осужденные за экстремизм.

    В январе 2025 года Лукашенко помиловал 15 человек, из них пятеро были осуждены за преступления экстремистской направленности.

    В декабре 2025 года белорусский лидер помиловал 123 иностранца, ранее осужденных за шпионаж, терроризм и экстремизм.

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    3 июля 2026, 03:15 • Новости дня
    WSJ: Оман и США хотят переубедить Иран взимать плату за Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    До войны США с Ираном через Ормузский пролив перевозилось около пятой части мировой нефти, теперь Тегеран намерен сделать проход через пролив платным, а США и Оман ищут варианты его переубедить.

    «США и Оман ищут способы сломить настойчивое требование Ирана взимать плату за проезд судов через Ормузский пролив. Их главным рычагом в непрямых переговорах было обещание разморозить часть из 100 млрд долларов иранских средств, хранящихся за рубежом», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    США даже попытались предложить вознаграждение за открытие Ормузского пролива. Иран не сдвинулся с места. Вашингтон предлагает освободить от уплаты налогов, но Тегеран настаивает на взимании платы за проезд по водному пути, пишет газета.

    Пока что Тегеран не клюет ни на одну приманку. Его военное руководство отвечает новыми угрозами в адрес судов, проходящих по одному из самых оживленных водных путей в мире.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, США и Иран 22 июня решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз. Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.

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    3 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    Зеленский попросил у Трампа лицензии на производство систем Patriot

    Зеленский обратился к Западу после массированного удара ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на получение разрешения для выпуска американских зенитных ракетных комплексов Patriot на фоне массированных атак по украинской военной инфраструктуре.

    Официальный Киев ведет длительные переговоры с американской администрацией о предоставлении разрешений на выпуск систем противовоздушной обороны Patriot, передает РИА «Новости» слова Зеленского в Telegram-канале.

    «Нужно свое производство. Европейское производство здесь, на Украине, или вместе с партнерами, конечно, поддержали бы и США в операциях, когда это нужно. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа», – написал  он.

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетики в Киеве и области. Также были поражены аэродромы в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Черниговском и Киевском регионах.

    В ответ на атаки гражданских объектов российские военные регулярно поражают места дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также критическую инфраструктуру.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что ВС России бьют по жилым домам и социальным учреждениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированного удара были поражены  украинские заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.

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    1 июля 2026, 14:21 • Новости дня
    Трамп выразил соболезнования в связи со смертью солиста Village People
    Трамп выразил соболезнования в связи со смертью солиста Village People
    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Виктора Уиллиса, солиста группы Village People, чья песня Y.M.C.A. часто звучит на его митингах.

    Президент США выразил соболезнования после смерти 74-летнего солиста группы Village People Виктора Уиллиса, передает РИА «Новости». Политик регулярно использует хит коллектива Y.M.C.A. во время своих публичных выступлений.

    «Он был замечательным и счастливым человеком, которому нравилось, что я использовал песню его группы Y.M.C.A. на своих митингах», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

    Политик отметил, что эта композиция снова стала огромным хитом спустя десятилетия после релиза. По его словам, Уиллис и его группа с самого начала поддерживали выступления Трампа. Он добавил, что будет вспоминать музыканта каждый раз, когда звучит Y.M.C.A., в том числе в праздничную неделю Четвертого июля. Ранее представители Village People сообщили, что солист ушел из жизни 30 июня после короткой, но тяжелой болезни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солист диско-группы Village People Виктор Уиллис скончался в возрасте 74 лет после тяжелой болезни.

    Белый дом распространил видеоролик с танцем американского лидера под песню Y.M.C.A. в честь ста дней его второго срока.

    Перед Новым годом Дональд Трамп вместе с предпринимателем Илоном Маском станцевали под этот всемирно известный хит в имении Мар-а-Лаго.

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    2 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Власти Гомеля: Пассажиров атакованного в Брянской области автобуса эвакуировали

    Власти Белоруссии сообщили об эвакуации пассажиров атакованного дроном ВСУ автобуса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Людей из подвергшегося удару беспилотника рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Минск – Гомель – Анапа, успешно вывезли на территорию Гомельской области, сообщили в Telegram-канале Гомельского облисполкома.

    Специальная группа успешно эвакуировала пассажиров и водителей транспортного средства, атакованного украинским дроном в Брянской области, передает ТАСС. Инцидент произошел на таможенном переходе «Красный камень».

    «Специальная группа из Гомеля доставила в Беларусь пассажиров и водителей автобуса Минск – Гомель – Анапа, который был атакован беспилотником сегодня на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области. На данный момент эвакуированные пересекли границу и находятся на территории Гомельской области», – говорится в сообщении Гомельского облисполкома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажиры рейса Минск – Анапа избежали ранений при ударе беспилотника.

    В середине июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Белорусский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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    2 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Власти Белоруссии рассказали о состоянии водителей атакованного ВСУ автобуса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пострадавшие при ударе украинского беспилотника по пассажирскому транспорту в приграничном регионе мужчины получили серьезные осколочные ранения и нуждаются в интенсивной медицинской помощи.

    Двое граждан Белоруссии, пострадавших при атаке на автобус в Брянской области, находятся в крайне тяжелом состоянии, передают Вести. Информацию об этом озвучил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович. В транспортное средство попали поражающие элементы разорвавшегося беспилотного аппарата.

    «Они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Будем надеяться, что врачи сделают все возможное, чтобы спасти жизни нашим гражданам, нашим водителям», – заявил чиновник в эфире телеканала «Первый информационный».

    Остальные пассажиры, находившиеся в салоне в момент украинского удара, избежали травм и совершенно не пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Троих пострадавших граждан Белоруссии госпитализировали в Гомельскую областную клиническую больницу.

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    2 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Трамп опубликовал ИИ-видео с рецептом от «синдрома помешательства»

    Трамп в образе доктора порекомендовал оппонентам лечиться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поделился видео, созданным с помощью искусственного интеллекта, где в роли врача предложил критикам способ избавления от навязчивых мыслей о нем.

    Глава Белого дома разместил видеоролик в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС. В нем политик предстал в образе доктора и предложил голливудским звездам и другим оппонентам план лечения от «синдрома помешательства» на своей персоне.

    «Вам или вашим знакомым диагностировали TDS (синдром помешательства на Трампе)? Симптомы могут быть беспощадны. К счастью, у меня, доктора Трампа, есть план лечения», – говорит сгенерированный ИИ американский лидер.

    В ролике также представлены жалобы оппонентов политика, созданные с помощью нейросетей. Среди них упоминаются телеведущая Рози О’Доннелл, актер Джон Легуизамо, а также звезды Голливуда Вупи Голдберг, Роберт Де Ниро, Эдвард Нортон и Джулия Робертс. Аватар Де Ниро пожаловался, что из-за навязчивых мыслей о Трампе его работа сильно замедлилась, он стал злым и несчастным.

    В финале видео Трамп выписывает своим критикам своеобразный рецепт. Он советует выключить фейковые новости, помолиться и выпить диетической колы при возникновении тревоги, обещая замечательные изменения в жизни.

    В апреле американский лидер разместил в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью изображение себя в образе целителя.

    Позже президент США опроверг слухи о своем сходстве с Иисусом Христом на этой публикации.

    В прошлом году политик опубликовал созданный искусственным интеллектом ролик с бомбардировкой протестующих коричневой жидкостью.

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    2 июля 2026, 19:12 • Новости дня
    Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович после атаки беспилотника на пассажирский автобус в Брянской области призвал граждан республики отказаться от поездок через приграничные с Украиной регионы России. По его словам, белорусские власти и ранее предупреждали о существующих рисках.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович призвал жителей республики воздержаться от поездок в приграничные с Украиной российские регионы, передает «Интерфакс». Комментируя недавнюю атаку беспилотника на белорусский автобус в Брянской области, он напомнил о предупреждениях руководства страны.

    «Мы же предупреждали, президент неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области.  <...>Мы не закрывали границы, это решение каждого – ехать или не ехать», – заявил Вольфович.

    Глава ведомства уточнил, что попавший под удар автобус не принадлежал государственным структурам или организованным экскурсионным фирмам. По его словам, это была частная поездка граждан на Черное море в Анапу. «Мысль хорошая, замечательная, но при движении туда они подвергают себя, несомненно, большой опасности. И гарантировать такую безопасность ни одна автобусная экскурсионная фирма не сможет сегодня», – отметил Вольфович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на пассажирский автобус Минск – Анапа. Двое раненых водителей транспортного средства находятся в крайне тяжелом состоянии.

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    Подготовка к третьей мировой обогатила телефонных мошенников

    Исследования показывают, что Соединенные Штаты Америки – один из лидеров по активности телефонных и интернет-мошенников. При этом Украина, особенно город Днепропетровск, стала ведущим рассадником этого теперь уже глобального явления. Можно ли найти на мошенников управу в мировом масштабе? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

    • Франция обвиняет СБУ в теракте

      Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

    • Трамп уничтожает ЦРУ

      В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Какие законы вступили в силу в июле 2026 года: что изменилось для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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