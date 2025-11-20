В Южной Корее заявили о пересечении военными КНДР демаркационной линии

Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.0 комментариев
Yonhap: Военные КНДР пересекли демаркационную линию на границе Южной Кореи
Группа военнослужащих КНДР ненадолго пересекла военную демаркационную линию между Северной и Южной Кореей, пишет Yonhap.
По данным источников Yonhap, солдаты КНДР, предположительно, выполняли работы недалеко от границы и в какой-то момент оказались на южнокорейской стороне, передает «Интерфакс». Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы, после чего северокорейские военнослужащие сразу отступили обратно.
Точное число пересекших границу солдат и информация об их вооружении не приводится.
Ранее дроны КНДР пересекли границу с Южной Кореей.