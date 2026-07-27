Глава UFC сообщил о выбывании Конора Макгрегора на год из-за травмы

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил о выбывании Конора Макгрегора на год из-за травмы

Tекст: Мария Иванова

Бывший чемпион UFC пропустит длительный срок после недавнего поражения, передает РИА «Новости».

Генеральный директор промоушена Дэйна Уайт подтвердил информацию о состоянии спортсмена на пресс-конференции. «Мы пообщались с Макгрегором. Он выбыл на год», - заявил руководитель организации.

Ирландец уступил американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Поединок завершился чуть более чем через минуту после начала. Позже сам боец рассказал о необходимости перенести операцию на бедре.

До встречи с Холлоуэем 38-летний спортсмен не выходил в октагон с июля 2021 года. Тогда он потерпел поражение от Дастина Порье из-за перелома ноги. Всего за карьеру в смешанных единоборствах ирландец одержал 22 победы и потерпел семь поражений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года ирландский боец инициировал петицию для участия в президентских выборах. Американский предприниматель Илон Маск поддержал политическую кампанию спортсмена. Но в середине сентября Конор Макгрегор отказался от участия в гонке за пост главы государства.