Маск поддержал экс-чемпиона UFC Макгрегора на пути к посту президента Ирландии

Tекст: Ирма Каплан

Бывший чемпион по смешанным единоборствам из Ирландии Конор Макгрегор в четверг опубликовал в социальных сетях видео, снятое у здания правительства в Дублине. Нарядный спортсмен в рубашке, галстуке и пиджаке зачитывает текст о социальных проблемах страны.

«Мы стали свидетелями того, как бездомность среди ирландских детей достигла беспрецедентного уровня, что доказывает нежелание правительства соблюдать и уважать наше заявление, согласно которому все ирландские дети должны быть окружены заботой», – приводит Irish Times высказывание будущего кандидата.

Макгрегор указывает на «ошибки с интенсивной массовой миграцией в уже разорванную систему», сетует на туризм, который «резко сократился, в то время как опасность на улицах возросла».

Макгрегор назвал себя «мастером боевых искусств» и «человеком, ориентированным на поиск решений», призвав сторонников обратиться к местным советникам от его имени.

«Если вы хотите увидеть мое имя в избирательном бюллетене на пост президента, настоятельно рекомендую вам обратиться к местным советникам сегодня и попросить их выдвинуть мою кандидатуру», – написал он в социальных сетях.

По словам Макгрегора, советники – опора сообществ, которые работают усерднее и делают для людей больше, чем члены парламента, «которые снова и снова подводят эту страну».

На прошлой неделе Макгрегор уже заявлял: «Я все обеспечу», «У меня есть советники, депутаты парламента, сенаторы. У меня даже самая престижная партия из всех. Теперь дело за выбором моей партии».

После того, как видео Макгрегора стало вирусным, американский предприниматель Илон Маск поддержал звезду ММА.

«Никто не будет бороться за народ Ирландии упорнее, чем Конор Макгрегор!» – приводит портал Brobible пост Маска в соцсети X.

Чтобы добиться выдвижения, Макгрегору потребуется поддержка либо четырех местных органов власти, либо 20 членов парламента.

Президентские выборы в Ирландии назначены на 11 ноября 2025 года. Действующий глава государства Майкл Хиггинс занимает этот пост с ноября 2011 года.

Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, Макгрегор инициировал петицию о пересмотре правил допуска на выборы президента Ирландии, чтобы получить возможность баллотироваться.