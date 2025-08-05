Экс-чемпион UFC Макгрегор объявил о запуске петиции для участия в выборах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор заявил о намерении участвовать в президентских выборах и запустил петицию о внесении изменений в конституцию Ирландии, сообщает РИА «Новости».

Макгрегор отметил, что действующая система требует поддержки от двадцати членов парламента или четырех советов графств для регистрации кандидатом. По его словам, такие условия ограничивают демократическое участие и не позволяют гражданам напрямую выражать свою волю.

«Я, Конор Макгрегор, настоящим объявляю о своем намерении баллотироваться на высокий пост президента Ирландии. Однако действующая конституционная система создает серьезное препятствие для демократического участия», – написал он в соцсети X. Он считает, что граждане должны сами решать, кто будет представлен в избирательных бюллетенях, и поэтому предлагает изменить процедуру выдвижения кандидатов.

Президентские выборы в Ирландии назначены на 11 ноября 2025 года. Действующий глава государства Майкл Хиггинс занимает этот пост с ноября 2011 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о своей готовности приобрести сервис OnlyFans. Он также опубликовал видео под музыку группы «Каспийский Груз».