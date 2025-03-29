То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Макгрегор опубликовал видео под музыку «Каспийского Груза»
Конор Макгрегор выложил пост под бит песни «Каспийского Груза» в соцсетях
Боец смешанного стиля Конор Макгрегор опубликовал пост под бит «Город невест» российской группы «Каспийский Груз».
Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал в социальной сетипост, в котором он снят на турнире по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship, передает канал «360».
В видео, сопровождающем публикацию, звучит бит песни «Город невест» российской группы «Каспийский Груз». Это вызвало большой резонанс среди его русскоязычных поклонников.
Под публикацией Макгрегора появилось множество положительных комментариев на русском языке, в которых пользователи выразили свое восхищение.
Конор Макгрегор, бывший двойной чемпион UFC в полулегкой и легкой весовых категориях, провел 28 боев по правилам ММА. На его счету 22 победы и 6 поражений. Последний раз он выходил на ринг в 2021 году, потерпев поражение от Дастина Порье техническим нокаутом.
Ранее Владимир Зеленский разочаровался в экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре из-за его появления на совместной фотографии с президентом России Владимиром Путиным.