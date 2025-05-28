Экс-чемпион UFC Макгрегор заявил о готовности купить OnlyFans

Конор Макгрегор заявил о переговорах по покупке OnlyFans за 8 млрд долларов

Tекст: Ирма Каплан

Ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе Конор Макгрегор заявил о серьезных переговорах по покупке сайта OnlyFans, за которую продавцы намерены выручить не меньше 8 млрд долларов.

«Я веду серьезные переговоры о его покупке», – написал Макгрегор в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Как пишет британский таблоид Sun, платформа OnlyFans за последние годы значительно увеличила выручку, достигнув 4,8 млрд фунтов стерлингов (6 млрд долларов) в 2023 году, во многом благодаря росту спроса на эксклюзивный контент в период пандемии.

Владельцем OnlyFans является Леонид Радвинский, который рассматривает возможность продажи бизнеса и получения прибыли. Текущая стоимость платформы составляет порядка шести млрд фунтов (восемь млрд долларов). Основная часть дохода сервиса приходится на создателей контента для взрослых, хотя на площадке представлены и музыканты, и блогеры.

Состояние Конора Макгрегора оценивается примерно в 147 млн фунтов стерлингов (200 млн долларов), поэтому для осуществления сделки ему потребуется привлечение сторонних инвестиций.

В последние годы спортсмен сосредоточил внимание на инвестиционной деятельности и промоушене боев, приобретя в апреле 2024 года долю в Bare Knuckle Fighting Championship.

Макгрегор не выступал в октагоне почти четыре года из-за перелома ноги и последующего восстановления. Президент UFC Дана Уайт говорил, что возвращение бойца в октагон откладывается на неопределенный срок.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters узнало, что инвестиционная компания из Лос-Анджелеса Forest Road возглавила группу инвесторов, которая ведет переговоры о приобретении платформы OnlyFans примерно за 8 млрд долларов.