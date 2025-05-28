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Экс-чемпион UFC Макгрегор заявил о готовности купить OnlyFans
Конор Макгрегор заявил о переговорах по покупке OnlyFans за 8 млрд долларов
Легенда UFC Конор Макгрегор «ведет серьезные переговоры» о покупке OnlyFans за шесть млрд фунтов стерлингов (8 млрд долларов), при этом чистый капитал Макгрегора составляет чуть менее 150 млн фунтов стерлингов (202,6 млн долларов), пишет Sun.
Ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе Конор Макгрегор заявил о серьезных переговорах по покупке сайта OnlyFans, за которую продавцы намерены выручить не меньше 8 млрд долларов.
«Я веду серьезные переговоры о его покупке», – написал Макгрегор в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
Как пишет британский таблоид Sun, платформа OnlyFans за последние годы значительно увеличила выручку, достигнув 4,8 млрд фунтов стерлингов (6 млрд долларов) в 2023 году, во многом благодаря росту спроса на эксклюзивный контент в период пандемии.
Владельцем OnlyFans является Леонид Радвинский, который рассматривает возможность продажи бизнеса и получения прибыли. Текущая стоимость платформы составляет порядка шести млрд фунтов (восемь млрд долларов). Основная часть дохода сервиса приходится на создателей контента для взрослых, хотя на площадке представлены и музыканты, и блогеры.
Состояние Конора Макгрегора оценивается примерно в 147 млн фунтов стерлингов (200 млн долларов), поэтому для осуществления сделки ему потребуется привлечение сторонних инвестиций.
В последние годы спортсмен сосредоточил внимание на инвестиционной деятельности и промоушене боев, приобретя в апреле 2024 года долю в Bare Knuckle Fighting Championship.
Макгрегор не выступал в октагоне почти четыре года из-за перелома ноги и последующего восстановления. Президент UFC Дана Уайт говорил, что возвращение бойца в октагон откладывается на неопределенный срок.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters узнало, что инвестиционная компания из Лос-Анджелеса Forest Road возглавила группу инвесторов, которая ведет переговоры о приобретении платформы OnlyFans примерно за 8 млрд долларов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ