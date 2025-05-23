Reuters узнало о переговорах по продаже OnlyFans за 8 млрд долларов

Tекст: Антон Антонов

Переговоры о приобретении OnlyFans примерно за 8 млрд долларов идут как минимум с марта. По словам источников Reuters, соглашение между сторонами может быть заключено в ближайшие недели, но гарантии сделки нет. Рассматривается и вариант выхода OnlyFans на биржу через IPO, передает РИА «Новости».

Источники отметили, что интерес к покупке вызван значительным ростом доходов платформы во время пандемии COVID-19. Согласно данным британских регуляторов, за 2023 год выручка владельца OnlyFans, компании Fenix International, составила 6,6 млрд долларов, в то время как в 2020 году она была 375 млн долларов.

Единственным акционером Fenix International, владеющей OnlyFans, является американец украинского происхождения Леонид Радвинский. Он приобрел сервис в 2018 году и за последние три года, согласно британским отчетам, получил не менее 1 млрд долларов в виде дивидендов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, платформа OnlyFans популярна в первую очередь за счет эротического контента. OnlyFans закрыл доступ для россиян в 2023 году. До этого сервис отключил выплаты российским моделям. OnlyFans платит налоги на Украине. Группа депутатов Верховной рады призывала декриминализировать порнографию.