На Украине предложили разрешить порнографию

На Украине предложили декриминализировать порнографию

Tекст: Ольга Иванова

Документ предполагает изменение Уголовного кодекса, который предусматривает лишение свободы за ввоз произведений и изображений порнографического характера с целью сбыта, распространения или их изготовление и хранение, передает ТАСС. При этом отмечается, что текст законопроекта на сайте украинского парламента пока отсутствует.

Депутат Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал, что есть люди, которые создают аккаунты на сервисе платной подписки OnlyFans, а за ними «охотятся киберполицейские». По словам Бужанского, ситуация является абсурдной, поскольку OnlyFans платит налоги в бюджет, а тех, кто им пользуется, сажают за преступление.

Напомним, в мае прошлого года в бюджет Украины поступили первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans. Платформа OnlyFans популярна в первую очередь за счет эротического контента.