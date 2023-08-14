То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
На Украине предложили разрешить порнографию
На Украине предложили декриминализировать порнографию
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект о декриминализации порнографии, сообщает агентство УНИАН.
Документ предполагает изменение Уголовного кодекса, который предусматривает лишение свободы за ввоз произведений и изображений порнографического характера с целью сбыта, распространения или их изготовление и хранение, передает ТАСС. При этом отмечается, что текст законопроекта на сайте украинского парламента пока отсутствует.
Депутат Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал, что есть люди, которые создают аккаунты на сервисе платной подписки OnlyFans, а за ними «охотятся киберполицейские». По словам Бужанского, ситуация является абсурдной, поскольку OnlyFans платит налоги в бюджет, а тех, кто им пользуется, сажают за преступление.
Напомним, в мае прошлого года в бюджет Украины поступили первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans. Платформа OnlyFans популярна в первую очередь за счет эротического контента.