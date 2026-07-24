NYT узнала об отказе Тегерана от предложения Вашингтона о мире

Tекст: Катерина Туманова

Неудачная попытка посредничества Ирана произошла на фоне угроз Трампа эскалировать войну и нанести удары по важнейшей инфраструктуре Ирана. Чиновники, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что поездка премьер-министра Али аз-Заиди в Иран состоялась после его недавней встречи с Трампом в Белом доме, пишет New York Times (NYT).

Детали предложения о прекращении огня не ясны. Однако иранские официальные лица заявили, что это единственное предложение, которое имеется в наличии, и их правительство не заинтересовано во временном соглашении, которое оставляет вопрос контроля над Ормузским проливом нерешенным.

По сообщениям местных СМИ, аз-Заиди отправился в Тегеран с делегацией высокопоставленных иракских чиновников и встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, главным переговорщиком Ирана бригадным генералом Мохаммедом Галибафом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Господин Аракчи заявил, что аз-Заиди поделился своими «взглядами и впечатлениями» от поездки в Вашингтон, но у Тегерана и Вашингтона уже достаточно посредников.

«Проблема не в передаче сообщений. Проблема в американском мировоззрении, которое нелогично, жадно и склонно к контролю», – заявил глава МИД Ирана.

Два иранских чиновника заявили газете, что вооруженные силы страны предвидят и готовятся к возможности расширения войны, если Трамп выполнит свои угрозы нанести удар по столице Тегерану и критически важной инфраструктуре.

В этом случае, по словам чиновников, Иран расширит войну на региональный уровень, в том числе нанеся удар по Тель-Авиву и попросив своих союзников-хуситов перекрыть Баб-эль-Мандеб, стратегически важный водный путь в Красном море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. США заявили о готовности к масштабной атаке на Иран. Глава Белого дома заявил о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана.