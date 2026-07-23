Государства – это социальные организмы, и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.0 комментариев
Жителя Коми осудили на 16 лет за попытку примкнуть к ВСУ
Житель республики Коми, собиравшийся вступить в ряды украинских вооруженных формирований, получил длительный тюремный срок за подготовку государственной измены и диверсий.
Диверсант из Коми, пытавшийся уехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России, приговорен к 16 годам лишения свободы, передает РИА «Новости».
«Вступил в законную силу приговор 1-го Западного окружного военного суда в отношении жителя города Печора республики Коми Вилинского И.П., 1976 года рождения... Решением суда он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, из них 3 года в тюрьме, штрафу в размере 250 тыс. рублей и ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев», – сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации ФСБ, мужчина планировал вступить в запрещенную украинскую террористическую организацию для проведения диверсий на территории России. В качестве подтверждения своих намерений он выполнил задание по видеосъемке уязвимых объектов топливно-энергетического комплекса Печоры.
Злоумышленника задержали в июне 2025 года при попытке выехать на подконтрольную Киеву территорию. Уголовное дело расследовалось по статьям о приготовлении к государственной измене, участии в террористической организации и подготовке диверсии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года силовики задержали этого мужчину в поезде по пути в Белгородскую область.
В конце июня суд приговорил костромского диверсанта к 25 годам колонии за сотрудничество с украинскими кураторами.
Весной сотрудники ФСБ пресекли попытку жителя Кубани вступить в ряды украинских вооруженных формирований.