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Европейский союз настольного тенниса отменил ограничения для россиян
Европейский союз настольного тенниса полностью отменил ограничения для россиян
Спортсмены из России и Белоруссии с 28 июля смогут без ограничений участвовать в международных соревнованиях по настольному теннису, выступая с национальными флагом и гимном.
Европейский союз настольного тенниса (ETTU) принял решение о снятии санкций с российских и белорусских спортсменов. Это решение было принято вслед за аналогичными действиями Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает ETTU.
Представители союза отметили: «Вслед за решениями исполнительного комитета ITTF, принятыми в отношении спортсменов с белорусскими и российскими паспортами, а также решением исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля 2026 года исполнительный комитет ETTU 16 июля 2026 года принял решение привести позицию ETTU в соответствие с решениями МОК и ITTF. В связи с этим спортсмены, имеющие паспорта России или Белоруссии, будут допущены к участию в соревнованиях ETTU без ограничений и на тех же условиях, что и все остальные спортсмены, начиная с 28 июля 2026 года. В настоящее время ETTU приступает к выполнению практических шагов, необходимых для реализации данного решения, и продолжит следить за развитием событий».
Сообщается, что снятие ограничений распространяется как на индивидуальные, так и на командные выступления. При этом спортсмены обязаны соблюдать все действующие правила, включая антидопинговые нормы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля Международная федерация настольного тенниса разрешила российским спортсменам выступать на соревнованиях с флагом и гимном.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета выступил за отмену ограничений для отечественных атлетов на международных стартах. А в прошлом году Спортивный арбитражный суд признал дискриминационным отстранение россиян от турниров Европейского союза настольного тенниса.