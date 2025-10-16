Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...0 комментариев
CAS впервые признал санкции против россиян дискриминационными в спорте
Спортивный арбитражный суд впервые определил решение ETTU об отстранении российских и белорусских спортсменов как дискриминационное, отметив непропорциональность такой меры.
Как сообщает пресс-служба юридической компании Sila Lawyers, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) стало прецедентным – впервые суд признал дискриминационным отстранение российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от соревнований по настольному теннису, передает ТАСС. В частности, CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса (ETTU) по вопросу исключения представителей России и Белоруссии из турниров с 2022 года на фоне событий на Украине.
В решении подчеркивается, что действия ETTU нарушили принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные в конституции организации и Олимпийской хартии. По мнению CAS, отстранение оказалось непропорциональной мерой, так как не были рассмотрены альтернативные варианты, например, участие под нейтральным флагом. В то же время запрет на использование национальной символики суд признал допустимым, поскольку он не ограничивал участие спортсменов, а лишь снижал политическую напряженность.
В Sila Lawyers особо отметили, что это решение CAS стало первым случаем, когда судьи поддержали российских спортсменов по вопросу дискриминации. При этом в тексте решения оговаривается, что выводы распространяются только на настольный теннис и не касаются других видов спорта, таких как футбол. Однако юристы считают, что принципы недискриминации могут стать основой для изменения подходов к участию российских спортсменов в международных турнирах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские гимнасты отказались принимать участие в соревнованиях Международной федерации гимнастики (FIG) из-за требования выступать в нейтральном статусе.