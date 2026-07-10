Глава службы безопасности железных дорог Словакии тайно посетил Россию

Tекст: Денис Тельманов

Руководитель службы безопасности государственной компании «Железные дороги Словакии» Ян Гроф в июне посетил Петербург, где встретился с представителями ЛДПР, что вызвало резкую критику со стороны крупнейшей оппозиционной партии страны, передает РИА «Новости». О визите стало известно после публикации фотографий с мероприятия.

«Мы спрашиваем, что этот господин вообще делал на этой встрече? Он был там по работе или в частном порядке? Было ли у него вообще разрешение? О чем именно он там говорил?... Учитывая то, какой информацией он владеет, он бы вообще никогда не должен был бы ездить в Россию и участвовать в такой встрече», – заявил член оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Петер Батор.

По словам Батора, Гроф располагает конфиденциальными сведениями о состоянии словацких железных дорог, их уязвимых местах и системах безопасности. Однако государственная компания уточнила, что поездка носила исключительно частный характер, а должность Грофа не предполагает доступа к информации, угрожающей национальной безопасности.

Сам Ян Гроф пояснил, что находился в Петербурге в качестве туриста. Он добавил, что просто сопровождал бывшего кандидата от партии «Республика» Томаша Шпачека, так как тот не хотел путешествовать в одиночестве.

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