Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.0 комментариев
Вице-спикер Словакии подвергся нападкам за визиты в Россию
Вице-спикер Словакии Данко заявил об атаках за выступление в Госдуме России
Вице-спикер парламента Словакии и лидер партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко сообщил о нападках после поездок в Россию и выступления в Госдуме, что привело к отмене его приглашения в Конгресс США.
Данко рассказал, что подвергался нападкам за свои поездки в Россию и выступление в Госдуме, передает РИА «Новости».
Он отметил, что его популярность как политика вызывала недовольство, особенно в преддверии президентских выборов, где он занимал второе место по популярности.
«Я был самым популярным словацким политиком. И я был вторым по популярности кандидатом в президенты. Они хотели, чтобы президентом стала неизвестная женщина, юрист по образованию. Никто ее не знал. И начали атаки на меня. Они ставили под сомнение мое образование. Когда я был здесь на параде Победы, они отменили мое приглашение в Конгресс США», – указал Данко.
По его словам, сообщения о необходимости диалога с Москвой вызывали раздражение в Вашингтоне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер парламента Словакии отметил разумный и прагматичный подход президента России Владимира Путина к управлению страной.