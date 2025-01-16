Вице-спикер парламента Словакии Данко назвал Путина разумным и прагматичным лидером

Tекст: Александра Юдина

Данко заявил о высоких качествах руководства России, отметив, что во главе страны находится разумный и прагматичный человек – Владимир Путин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ни один нормальный человек ни в России, ни на Западе не может желать войны.

По мнению Данко, важным аспектом международной политики является диалог между лидерами крупных держав.

«Очень важно, чтобы Трамп и Путин договорились. Без их договоренностей ничего не изменится», – заметил вице-спикер.

Он также отметил разницу в подходах к управлению: в США президентом может стать бизнесмен, который сосредоточен на конкретных вопросах, таких как Панама и Гренландия.

В завершение Данко выразил надежду на мудрое и прагматичное управление, которое позволит избежать дальнейшего обострения международных конфликтов и приведет к конструктивным решениям на мировой арене.

Ранее Данко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом российских энергоресурсов.