Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.11 комментариев
Путин подписал указ о праздновании 450-летия Самары
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 450-летия основания Самары в 2036 году.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«В связи с исполняющимся в 2036 году 450-летием основания города Самары постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2036 году 450-летия основания города Самары», – говорится в тексте документа.
Согласно указу, оплачивать организацию торжественных мероприятий будут из регионального бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных источников. Кроме того, органам государственной власти субъектов страны и местному самоуправлению рекомендовано принять активное участие в подготовке к предстоящему юбилею.
В марте президент утвердил проведение праздничных мероприятий к 250-летию Пятигорска в 2030 году.
Ранее глава государства издал указ о праздновании 80-летнего юбилея Калининградской области. В прошлом году российский лидер поручил организовать торжества в честь 300-летия со дня рождения Екатерины II.