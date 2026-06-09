Путин подписал указ о праздновании 450-летия Самары

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«В связи с исполняющимся в 2036 году 450-летием основания города Самары постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2036 году 450-летия основания города Самары», – говорится в тексте документа.

Согласно указу, оплачивать организацию торжественных мероприятий будут из регионального бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных источников. Кроме того, органам государственной власти субъектов страны и местному самоуправлению рекомендовано принять активное участие в подготовке к предстоящему юбилею.

В марте президент утвердил проведение праздничных мероприятий к 250-летию Пятигорска в 2030 году.

Ранее глава государства издал указ о праздновании 80-летнего юбилея Калининградской области. В прошлом году российский лидер поручил организовать торжества в честь 300-летия со дня рождения Екатерины II.