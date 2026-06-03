Эксперт предупредил о запрете на фото и видеосъемку бензовозов в Крыму

Член ОП Корякин: Съемки передвижении бензовозов в Крыму помогают противнику

Tекст: Олег Исайченко

«Любые действия, способные навлечь удары на критическую инфраструктуру и военные объекты, закономерно вызывают неприятие у граждан, силовых структур и властей. Вопрос общей безопасности не терпит исключений – поэтому реакция на съемку бензовозов и других значимых объектов, включая системы ПВО, остается неизменно жесткой», – сказал Станислав Корякин, член Общественной палаты.

Фото и видеосъемка указанных объектов, по его словам, фактически играют на руку противнику. «В конечном счете это подрывает обороноспособность и экономику России. Неважно, делается это по злому умыслу или по легкомыслию», – отметил он.

Эксперт напомнил, что главы регионов и представители силовых структур уже неоднократно предупреждали о недопустимости съемки и распространения кадров, связанных с работой ПВО и последствиями ударов. «Эти требования звучали на всех уровнях, поэтому ужесточение мер стало вполне закономерным шагом», – добавил он.

«Все, что попадает в соцсети, позволяет противнику корректировать последующие удары. Поэтому подобные ограничения со стороны российских властей и сил безопасности – не преувеличение, а вынужденная и оправданная необходимость», – резюмировал Корякин.

Ранее в Крыму и Севастополе, где временно введены ограничения на продажу топлива на автозаправках после атак дронов, граждан предупредили о недопустимости публикации в интернете фото, видео и текстовых сообщений о передвижении бензовозов. Распространение подобных сведений может рассматриваться как угроза безопасности и квалифицироваться по уголовному законодательству по статье 281.1 Уголовного кодекса РФ «Содействие диверсионной деятельности», а также по статье 275 УК РФ – «Государственная измена».