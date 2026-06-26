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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

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    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    6 комментариев
    26 июня 2026, 09:19 • Новости дня

    Женщина родила ребенка на руинах после землетрясения в Венесуэле

    Mundo: Женщина родила среди обломков разрушенного здания в Венесуэле

    Tекст: Мария Иванова

    В пострадавшей от серии разрушительных землетрясений Венесуэле местная жительница родила ребенка среди обломков рухнувшего здания без света и медицинского оборудования.

    В охваченной последствиями стихийного бедствия стране продолжается разбор завалов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Mundo.

    «Без света, без медицинского оборудования... женщина родила ребенка среди обломков здания, разрушенного землетрясениями в Венесуэле», – говорится в публикации издания.

    Геологическая служба США ранее зафиксировала две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Вслед за ними последовало еще 30 афтершоков. Стихия разрушила множество жилых домов, повредила инфраструктуру и больницы, а также привела к закрытию главного аэропорта страны.

    По последним данным местных властей, число погибших достигло 235 человек, при этом медицинская помощь потребовалась более чем 4,3 тыс. пострадавших.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы, а Москва предложила Каракасу необходимую поддержку.

    Власти страны объявили режим общенационального чрезвычайного положения.

    25 июня 2026, 09:36 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие

    Землетрясение магнитудой 7,5 стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года

    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие
    @ Javier Campos/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В среду у побережья Венесуэлы зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,5, которые могут оказаться разрушительнее исторического катаклизма начала прошлого века.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в среду, стало самым крупным в Венесуэле с 1900 года, пишет The New York Times.

    Геологическая служба США (USGS) предупреждает, что последствия могут оказаться более смертоносными, чем после катастрофы 126-летней давности. Точное число жертв и масштабы разрушений пока неизвестны.

    Катаклизму предшествовал форшок магнитудой 7,2. «Землетрясение может вызвать изменение напряжения в земле, и это может вызвать другие землетрясения, что, вероятно, и произошло в Венесуэле», – заявил геофизик USGS Уильям Барнхарт.

    Он добавил, что страна находится между Южно-Американской и Карибской тектоническими плитами, поэтому подобные явления там не редкость.

    Предыдущий рекордный по силе подземный толчок магнитудой 7,7 был зафиксирован 29 октября 1900 года. Тогда так называемое землетрясение Сан-Нарцисо разрушило Каракас, унеся жизни 21 человека и ранив еще 50. В городе обрушились сотни зданий, включая церкви и правительственные учреждения, а многим жителям пришлось переселиться в палатки. Более поздние крупные землетрясения в стране происходили в 1997 и 2018 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили в стране чрезвычайное положение из-за подземных толчков. В результате масштабных разрушений погибли 32 человека.

    Десять государств предложили пострадавшей республике свою помощь.

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    25 июня 2026, 12:02 • Новости дня
    После землетрясения в Венесуэле более 9 тыс. человек пропали без вести
    После землетрясения в Венесуэле более 9 тыс. человек пропали без вести
    @ RONALD PENA R/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле создали цифровую платформу для поиска пропавших без вести из-за масштабных перебоев со связью после двух мощных землетрясений. Спустя несколько часов работы платформы было подано 9166 заявлений о пропавших без вести.

    После двух сильных землетрясений, вызвавших серьезные проблемы со связью, в стране запустили цифровую платформу desaparecidosterremotovenezuela.com, сообщает El Nacional.

    Сайт работает как гражданский канал, позволяющий сообщать о пропавших без вести или подтверждать, что близкие находятся в безопасности.

    «После землетрясения многие семьи до сих пор не знают о своих. Если вы не можете связаться с кем-то, сообщите об этом здесь. А если вы уже нашли его, дайте нам знать, чтобы его имя приносило спокойствие, а не тревогу», – говорится в главном сообщении проекта.

    В первые часы работы платформа зарегистрировала 9721 пользователя. Согласно статистике сайта, 9166 человек остаются пропавшими без вести, а 555 граждан уже найдены живыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами разрушительных землетрясений в Венесуэле стали 32 человека.

    Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о введении общенационального режима чрезвычайного положения.

    Минувшей ночью сейсмологи зафиксировали десять новых подземных толчков.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    25 июня 2026, 21:30 • Новости дня
    Сейсмолог объяснил несвязность между собой землетрясений в Венесуэле и Японии

    Сейсмолог Чебров: Между землетрясениями в Венесуэле и Японии нет прямой зависимости

    Сейсмолог объяснил несвязность между собой землетрясений в Венесуэле и Японии
    @ Михаил Макеев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Венесуэльские и японские землетрясения произошли в рамках собственных независимых тектонических процессов и никак не связаны друг с другом, а общая сейсмическая активность на планете не растет, сказал газете ВЗГЛЯД директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров, комментируя серию разрушительных подземных толчков в Венесуэле и Японии.

    «Венесуэла и Япония имеют совершенно разные тектонические системы, и связывать произошедшие там события нет никаких оснований. Двойное землетрясение в Венесуэле – это одно растянутое событие. Эта страна расположена на стыке Южноамериканской и Карибской тектонических плит, которые постоянно движутся относительно друг друга, накапливая напряжение в земной коре. Когда оно резко высвобождается, происходит землетрясение», – говорит Чебров.

    А в Японии тем временем происходили свои собственные тектонические процессы, продолжает собеседник. Более того, это абсолютно незначительное для данной страны событие – локальное, ни на что не повлиявшее. Более того, и Венесуэла, и Япония исторически сейсмически активные регионы. У каждого из этих землетрясений есть свои региональные причины, и искать между ними прямую зависимость не следует.

    Сейсмолог также опроверг распространенное представление о нарастании сейсмической активности на Земле. «Если внимательно посмотреть, никакого усиления на самом деле не происходит. Количество сильных землетрясений в единицу времени в среднем не меняется. В основном путаница возникает из-за того, что совершенствование регистрирующей аппаратуры позволяет фиксировать все больше слабых толчков, которые раньше просто не попадали в каталоги и не были известны широкой общественности», – подчеркивает он.

    Эксперт также подчеркивает, что большинство сильных землетрясений происходит именно там, где их и следует ожидать – в сейсмических поясах на границах тектонических плит. Необъяснимые случаи существуют, но они крайне редки и не встречались в последнее время.

    «Что касается прогнозов, то пока надежных технологий краткосрочного предупреждения о сейсмической активности не существует. Есть зоны, где землетрясение более вероятно – та же Камчатка. Но назвать конкретное время, когда оно будет, невозможно», – заключил Чебров.

    В ночь со среды на четверг у побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения – магнитудой 7,2 и 7,5 по шкале Рихтера. По данным на 25 июня, число погибших достигло 164 человек, пострадали более 970. Власти объявили в стране чрезвычайное положение, зафиксированы оползни в шести штатах. Впоследствии сейсмологи зарегистрировали еще десять афтершоков магнитудой до 4,5, что усугубило последствия катастрофы. Отмечается, что толчки магнитудой 7,5 стали сильнейшими в Венесуэле с 1900 года.

    Параллельно с событиями в Венесуэле в ночь на четверг землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии, а его отголоски почувствовали даже жители российских Курил – острова Кунашир. За последние десять дней подземные толчки фиксировались также в Крыму, Грузии, у берегов Крита, на Камчатке, в Индонезии, на Кубе и Филиппинах.

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    25 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек

    Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 164 человек

    Землетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек
    @ RAYNER PENA/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле после землетрясения подтвердили гибель 164 человек и 971 пострадавших, множество раненых нуждается в медицинской помощи и эвакуации.

    На территории Венесуэлы в результате землетрясения выросло число жертв, передает РИА «Новости». По последним данным, подтверждена гибель 164 человек, еще 971 человек получил ранения различной степени тяжести.

    Официальные сведения озвучила уполномоченный президента страны Дельси Родригес. В телеобращении, которое транслировал канал TeleSUR, она заявила: «По имеющимся данным, 164 человека погибли, 971 получил ранения». Руководство страны продолжает уточнять последствия стихии и сводки о пострадавших.

    Власти Венесуэлы продолжают собирать информацию о состоянии раненых и последствиях землетрясения.

    Ранее сообщалось что подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и гибели 32 человек.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение и рассказала об оползнях в шести штатах.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования венесуэльским властям в связи с трагическими последствиями землетрясения.

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    25 июня 2026, 11:34 • Новости дня
    В Венесуэле зафиксировали десять новых подземных толчков

    В Венесуэле зафиксировали десять афтершоков после разрушительных землетрясений

    В Венесуэле зафиксировали десять новых подземных толчков
    @ Javier Campos/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью центральные регионы южноамериканской республики столкнулись с новыми подземными толчками магнитудой до 4,5, что усугубило последствия недавней природной катастрофы.

    Венесуэльский фонд сейсмологических исследований зарегистрировал десять новых подземных толчков, пишет издание El Nacional.

    Магнитуда афтершоков варьировалась от 2,4 до 4,5, при этом очаги находились на глубине от 4,8 до девяти километров. Шесть из них пришлись на штат Ла-Гуайра, который сильнее всего пострадал от двух мощных землетрясений накануне.

    «Ла-Гуайра переживает настоящую трагедию», – заявила временно исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

    По предварительным данным властей, жертвами стихии стали 32 человека, еще более 700 получили ранения. Однако эти цифры не учитывают ситуацию в Ла-Гуайре, где проживает полмиллиона человек и масштабы разрушений еще предстоит оценить.

    Политик также сообщила о временном закрытии международного аэропорта Майкетия из-за серьезных повреждений инфраструктуры. В здании воздушной гавани обрушились участки крыши и стен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Венесуэлы объявило режим общенационального чрезвычайного положения из-за мощных подземных толчков.

    В результате масштабных разрушений погибли 32 человека. В штате Ла-Гуайра после серии землетрясений рухнул восьмиэтажный прибрежный отель.

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    26 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле достигло 235 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр здравоохранения страны Карлос Альварадо сообщил об увеличении числа погибших при землетрясении до 235 человек.

    «По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня мы оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. Большинство из них получили легкие травмы, однако есть также пациенты в состоянии средней тяжести и тяжелые, многим потребовались хирургические вмешательства», – приводит РИА «Новости» слова Альварадо в эфире государственного телеканала VTV.

    Он добавил, что погибшие поступали в больницы без признаков жизни или умирали сразу после госпитализации.

    Наиболее тяжелая обстановка сложилась в штате Ла-Гуайра, где зафиксировано самое большое количество жертв и раненых. Для расширения возможностей по оказанию помощи там развернули полевые госпитали вооруженных сил, частных клиник и местного Красного Креста.

    Сразу после трагедии власти направили в пострадавшие районы более пяти тыс. медицинских работников, включая свыше 1200 врачей. К спасению людей подключились государственные и частные клиники.

    В среду в Венесуэле произошло два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране ввели режим чрезвычайного положения, продолжаются поисково-спасательные операции и разбор завалов рухнувших зданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили чрезвычайное положение из-за масштабных разрушений после землетрясения. Десять государств и ряд международных организаций предложили Венесуэле свою помощь. США выделили Венесуэле 150 млн долларов для борьбы с последствиями землетрясения.

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    25 июня 2026, 21:35 • Новости дня
    Жертвами мощного землетрясения в Венесуэле стали 188 человек

    Власти Венесуэлы сообщили о гибели 188 человек при землетрясении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По меньшей мере 188 человек погибли и 1520 пострадали в результате разрушительного землетрясения на территории Венесуэлы, сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

    «На данный момент мы, к сожалению, должны сообщить о 188 погибших венесуэльцах в результате землетрясения. Ранения получили 1520 человек, они доставлены в больницы и получают необходимую помощь», – заявил политик в телевизионном обращении к нации, передает РИА «Новости».

    Парламентарий добавил, что 157 человек все еще числятся пропавшими без вести. Кроме того, более 200 местных жителей оказались заблокированы под завалами обрушившихся зданий. Спасатели продолжают активные поисковые работы в зонах бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти подтвердили гибель 164 человек.

    Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о введении режима чрезвычайного положения.

    В северном штате Ла-Гуайра обрушилось восьмиэтажное здание прибрежного отеля.

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    25 июня 2026, 17:41 • Новости дня
    Геологическая служба США спрогнозировала сильные афтершоки в Венесуэле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты предупреждают о высоком риске разрушительных афтершоков на территории Венесуэлы. Об этом заявил помощник координатора программы Геологической службы США по опасности землетрясений Уильям Барнхарт.

    Барнхарт детально оценил возможные последствия продолжающейся подземной стихии для местной инфраструктуры, передает РИА «Новости». «Некоторые из них, вероятно, окажутся достаточно сильными, чтобы вызвать мощные колебания почвы и дополнительный ущерб», – подчеркнул американский эксперт.

    Ранее Геологическая служба США спрогнозировала высокую вероятность сильных повторных подземных толчков в Венесуэле.

    Венесуэльский фонд сейсмологических исследований зарегистрировал десять новых афтершоков магнитудой до 4,5.

    Власти южноамериканской республики подтвердили гибель 164 человек в результате стихийного бедствия.

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    25 июня 2026, 22:59 • Новости дня
    США выделили Венесуэле 150 млн долларов для борьбы с последствиями землетрясения

    Tекст: Вера Басилая

    США мобилизуют помощь Венесуэле на сумму 150 млн долларов через своих партнеров, сообщил Госдепартамент США.

    Вашингтон предоставит Каракасу 150 млн долларов для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения, передает РИА «Новости».

    «В дополнение к непосредственному участию в поисково-спасательных операциях, обеспечению воздушных перевозок и координации действий, США мобилизуют помощь Венесуэле на сумму 150 млн долларов через своих партнеров», – сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

    Из общего объема выделенных средств 50 млн долларов направят в рамках новых двусторонних соглашений организациям, работающим непосредственно на венесуэльской территории. Оставшиеся 100 млн долларов поступят в качестве взноса в специальный фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

    Помимо прямой финансовой поддержки американская сторона планирует оказывать профильным структурам содействие в логистике. Также представители Вашингтона помогут наладить взаимодействие спасателей с временными органами власти республики.

    В результате разрушительного землетрясения на территории Венесуэлы погибли 188 человек.

    Власти Венесуэлы объявили чрезвычайное положение из-за масштабных разрушений.

    Десять государств и ряд международных организаций предложили Венесуэле свою помощь.

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    25 июня 2026, 15:31 • Новости дня
    Захарова сообщила о планах отправить гуманитарную помощь в Венесуэлу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва изучает варианты отправки гуманитарных грузов в Венесуэлу, параллельно выясняя информацию о состоянии находящихся в республике соотечественников, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В настоящее время прорабатываются возможности оказания гуманитарной помощи нашим венесуэльским друзьям», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

    Дипломат также добавила, что на территории посольства в столице Венесуэлы не зафиксировано разрушений и пострадавших. Сотрудники российской дипмиссии поддерживают постоянный контакт с местными властями.

    Сейчас профильные специалисты продолжают собирать актуальные данные о согражданах, находящихся на территории южноамериканской республики.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России оперативно рассмотреть запрос Венесуэлы о помощи.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования властям пострадавшей от землетрясения страны.

    Ассоциация туроператоров России не зафиксировала пострадавших среди организованных отечественных туристов.

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    25 июня 2026, 10:38 • Новости дня
    Венесуэла мобилизовала медиков и закрыла главный аэропорт

    Венесуэла мобилизовала медиков и закрыла главный аэропорт после землетрясения

    Венесуэла мобилизовала медиков и закрыла главный аэропорт
    @ Ariana Cubillos/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Два мощных подземных толчка разрушили жилые здания в Каракасе и Маракае, вынудив правительство страны объявить режим общенационального чрезвычайного положения.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны после двух сильных землетрясений, передает El Nacional. В ходе телевизионного обращения она призвала медицинских работников немедленно явиться на рабочие места.

    «Я хочу попросить врачей, медсестер и весь медицинский персонал в целом направиться на свои рабочие места, чтобы мы могли оказать помощь людям, которых доставляют в отделения неотложной помощи как больниц, так и частных медицинских центров», – заявила Родригес. Точных данных о количестве жертв стихийного бедствия пока не приводится.

    Главный аэропорт страны Майкетия, обслуживающий Каракас, временно закрыт из-за серьезных структурных повреждений. По всей стране приостановлены школьные занятия, а некоторые учебные заведения переоборудуются в центры распределения гуманитарной помощи. Власти превентивно отключили подачу природного газа и остановили работу метрополитена в Каракасе для облегчения спасательных операций.

    Серьезные разрушения зафиксированы в муниципалитете Чакао в Каракасе, а также в городе Маракай, где полностью обрушились несколько зданий. Мэр Чакао Густаво Дуке сообщил об успешном спасении 16 человек из-под завалов. Ряд стран, включая США, Мексику и Колумбию, уже предложили Венесуэле гуманитарную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили в стране чрезвычайное положение из-за двух мощных землетрясений.

    В результате стихийного бедствия погибли 32 человека. Сейсмологи назвали эти подземные толчки самыми сильными в государстве с 1900 года.

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    25 июня 2026, 19:38 • Новости дня
    Посольство: Сведений о пострадавших в результате землетрясения в Венесуэле россиянах нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мощные подземные толчки на северо-западе Венесуэлы, по предварительным данным, обошлись без жертв и пострадавших среди граждан России, сообщили в посольстве РФ в Каракасе.

    «Посольство России в Венесуэле внимательно следит за ситуацией, связанной с произошедшим на северо-западе страны землетрясением. На текущий момент данных о пострадавших или погибших гражданах Российской Федерации не поступало», – говорится в заявлении ведомства.

    Сотрудники миссии уточнили, что обращений от соотечественников в связи с последствиями стихийного бедствия пока не зафиксировано. Дипломаты поддерживают постоянный контакт с диаспорой и компетентными местными властями для мониторинга обстановки, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами разрушительного землетрясения в Венесуэле стали 32 человека.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям южноамериканской республики.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о проработке вариантов отправки гуманитарной помощи пострадавшим.

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    25 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения в Венесуэле

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Венесуэлы, где в результате землетрясения погибли 32 человека и более 700 получили ранения.

    Телеграмма Владимира Путина в адрес уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес опубликована на сайте Кремля.

    «Уважаемая госпожа Родригес, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы», – отмечается в документе.

    Владимир Путин попросил передать слова сочувствия родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он подчеркнул, что Москва выражает чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время.

    На северо-западе Венесуэлы произошли две серии сильных подземных толчков. По оценке Геологической службы США, магнитуда первого землетрясения составила 7,2, а второго достигла 7,5.

    Землетрясение магнитудой 7,5 стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.

    Правительство Венесуэлы объявило режим общенационального чрезвычайного положения.

    Жертвами стихийного бедствия стали 32 человека.

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    25 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Песков: Россия готова оперативно рассмотреть запрос Венесуэлы о помощи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова оперативно рассмотреть обращение Венесуэлы об оказании помощи в связи с землетрясением, если такой запрос поступит, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Разумеется, речь идет о первых часах после этой трагедии. Жертв, судя по всему, гораздо больше, чем те цифры, которые пока фигурируют в СМИ», – заявил Песков, пишет ТАСС.

    Он подчеркнул, что обращения от венесуэльских друзей будут рассмотрены в кратчайшие сроки.

    Как отметил Песков, телефонный разговор Владимира Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес пока не планируется. Песков уточнил, что в данный момент таких планов в графике российского лидера нет, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила чрезвычайное положение в стране.

    Жертвами мощных подземных толчков стали 32 человека.

    Десять государств предложили Каракасу помощь в ликвидации последствий стихии.

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    25 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    После землетрясения магнитудой 7,2 в Японии пострадали десять человек

    Tекст: Мария Иванова

    При подземных толчках у берегов префектуры Иватэ ранения получили десять жителей северо-востока Японии.

    Число пострадавших при мощном землетрясении у берегов Японии выросло до десяти человек, передает канал NHK.

    Подземные толчки магнитудой 7,2 произошли в 7.30 по местному времени, что соответствует 1.30 мск, в море в районе префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 44 км, толчки ощущались в Токио, однако предупреждение о цунами не объявлялось, отмечает РИА «Новости».

    По данным телеканала, в префектуре Аомори пострадали девять человек. Четверо получили травмы в городе Хатинохэ, двое – в поселке Хасиками, еще по одному пострадавшему зарегистрированы в городах Аомори, Тохоку и Такко. Все они отделались легкими повреждениями.

    Еще один человек пострадал в городе Камайси в префектуре Иватэ. Ранее сообщалось о пяти пострадавших, однако по мере поступления информации их число было пересмотрено и увеличилось вдвое.

    Ранее сообщалось что в результате мощных подземных толчков на севере Японии пять жителей, включая пожилую женщину и ребенка в лифте, получили травмы.

    В январе в результате землетрясения магнитудой 6,4 на западе страны минимум девять человек пострадали в префектурах Симанэ, Тоттори, Окаяма и Хиросима.

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