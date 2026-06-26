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Женщина родила ребенка на руинах после землетрясения в Венесуэле
Mundo: Женщина родила среди обломков разрушенного здания в Венесуэле
В пострадавшей от серии разрушительных землетрясений Венесуэле местная жительница родила ребенка среди обломков рухнувшего здания без света и медицинского оборудования.
В охваченной последствиями стихийного бедствия стране продолжается разбор завалов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Mundo.
«Без света, без медицинского оборудования... женщина родила ребенка среди обломков здания, разрушенного землетрясениями в Венесуэле», – говорится в публикации издания.
Геологическая служба США ранее зафиксировала две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Вслед за ними последовало еще 30 афтершоков. Стихия разрушила множество жилых домов, повредила инфраструктуру и больницы, а также привела к закрытию главного аэропорта страны.
По последним данным местных властей, число погибших достигло 235 человек, при этом медицинская помощь потребовалась более чем 4,3 тыс. пострадавших.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы, а Москва предложила Каракасу необходимую поддержку.
Власти страны объявили режим общенационального чрезвычайного положения.