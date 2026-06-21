После массового отравления посетителей кафе в Туве завели уголовное дело

Tекст: Дарья Григоренко

Правоохранительные органы начали расследование инцидента с оказанием небезопасных услуг. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия посетителей местного предприятия общественного питания, передает ТАСС.

В региональном следственном управлении СК России прокомментировали ситуацию. «Сегодня в правоохранительные органы Барун-Хемчикского района поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления 15 местных жителей, в том числе 11 несовершеннолетних», – заявили в ведомстве.

Следователи добавили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Виновным грозит ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за госпитализации 14 воспитанников детского лагеря в Тверской области.

Несколькими днями ранее следователи начали проверку по факту массового заражения 15 несовершеннолетних пациентов алтайского санатория норовирусом.

В конце апреля сотрудники Следственного комитета завели дело после массового отравления детей в школе и детском саду Свердловской области.