«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.11 комментариев
После массового отравления посетителей кафе в Туве завели уголовное дело
В тувинском городе Ак-Довурак 15 местных жителей, включая 11 детей, обратились к врачам с признаками пищевого отравления после визита в кафе, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по региону.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента с оказанием небезопасных услуг. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия посетителей местного предприятия общественного питания, передает ТАСС.
В региональном следственном управлении СК России прокомментировали ситуацию. «Сегодня в правоохранительные органы Барун-Хемчикского района поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления 15 местных жителей, в том числе 11 несовершеннолетних», – заявили в ведомстве.
Следователи добавили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Виновным грозит ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за госпитализации 14 воспитанников детского лагеря в Тверской области.
Несколькими днями ранее следователи начали проверку по факту массового заражения 15 несовершеннолетних пациентов алтайского санатория норовирусом.
В конце апреля сотрудники Следственного комитета завели дело после массового отравления детей в школе и детском саду Свердловской области.