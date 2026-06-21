NYT: Пока мир борется за нефть, Китай сидит на заполненных хранилищах

Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

Ректор ТОГУ Марфин: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

Tекст: Олег Исайченко

«Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) необходимо стране как практический механизм объединения усилий изобретателей, университетов, промышленности и государства. В России много сильных разработок и предложений, соответственно, ключевая задача общества состоит в том, чтобы эти замыслы как можно быстрее проходили путь до непосредственного внедрения», – сказал Юрий Марфин, руководитель хабаровской региональной организации ВОИР, ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

«То есть обновленное общество призвано стать национальной средой изобретательства, которая будет помогать человеку с идеей получить соответствующую экспертизу, защитить права на интеллектуальную собственность, найти партнеров и в перспективе довести решение до производства или рынка», – акцентирует он.

По оценке эксперта, ВОИР может стать одной из структур, которая позволит укрепить технологический суверенитет России. «В основе этого понятия лежит способность страны самой создавать, защищать, производить и внедрять критически важные технологии. И общество будет выращивать это умение на уровне конкретных людей, команд и регионов», – продолжает собеседник.

На этом фоне создание обновленного ВОИР в общественно-государственном формате – важный сигнал, поскольку организация станет каналом связи с реальным изобретательским обществом. «У власти появляется возможность видеть, какие решения рождаются в регионах, какие барьеры мешают их внедрению и какие меры поддержки действительно необходимы», – полагает ректор. – «Конечно, как у любой крупной структуры, у ВОИР имеется риск бюрократизации. Но понятные инструменты, которые позволят их снизить, уже есть.

Во-первых, важно ориентироваться на измеримый результат: количество доведенных до внедрения решений, патентов, лицензионных соглашений с реальным экономическим эффектом».

«Во-вторых, необходимо быть открытыми для инициативы снизу, ведь в каждом регионе, предприятии и коллективе ситуации разные и поддержка зачастую нужна разная. Партнерство же университетов, предприятий и органов власти должно выстраиваться вокруг конкретных технологических задач», – говорит собеседник.

При этом особое значение имеет работа с молодыми изобретателями, так называемыми «юными кулибиными». Сегодня их образ, по словам Марфина, активно меняется: «Это уже необязательно одиночки, собирающие уникальные устройства в гараже. Юные гении теперь часто трудятся в команде. Они также сочетают в себе инженерные, цифровые и даже предпринимательские компетенции», – уточняет ректор.

В качестве примера он приводит Тихоокеанский государственный университет. В учреждении проектная деятельность включена в образовательный процесс с первого курса. На его базе работают стартап-студия, центр трансфера технологий, а также акселерационные программы.

«Для Хабаровского края такая работа имеет стратегическое значение. Нам важно, чтобы талантливая молодежь видела в Дальнем Востоке пространство возможностей. Изобретательство здесь может стать способом участия в развитии территории. Через такие проекты молодой человек начинает чувствовать себя не потребителем готовых решений, а автором будущего своего региона», – уточняет Марфин.

Примером «юного кулибина» служит Артем Кисель, магистрант ТОГУ, руководитель СКБ «Политехпром». Он занимается разработкой механического протеза верхних конечностей, в частности, фаланг пальцев. «К сожалению, моя жизнь так сложилась, что я сам стал потенциальным пользователем данного проекта», – говорит Кисель, получивший серьезную травму кистей.

Цель проекта: создание доступных, функциональных и технологически независимых решений на основе композитных материалов. В настоящий момент инициатива находится на этапе закупки комплектующих. Впереди – процесс 3D-печати, литье высокопрочных механических узлов и изготовление композитных компонентов. «Думаю, что к декабрю мы уже представим действующий прототип, который можно будет патентовать», – считает магистрант.

По его мнению, ВОИР дает молодым изобретателям дополнительную мотивацию к деятельности.

«Это механизм притяжения новых кадров, способный наглядно показать перспективным кадрам, что наука – это интересный и общественно полезный путь самореализации.

Это отличная платформа для продвижения амбициозных инженеров и команд», – заключил Кисель.

20 июня в Национальном центре «Россия» прошел Учредительный съезд ВОИР. В мероприятии приняли участие более 250 делегатов из свыше 60 субъектов страны. В ходе события были утверждены устав организации, определена ее структура, а также избраны руководящие органы.

Съезд открылся обращением к участникам президента Владимира Путина. Текст приветствия озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Нынешний форум открывает новую страницу в истории ВОИР – авторитетной и поистине легендарной организации, объединяющей своими задачами тысячи талантливых, инициативных, увлеченных людей», – отметил глава государства.

Он напомнил, что за прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 млн изобретений и передовых разработок, которые «принесли реальную практическую отдачу, стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни граждан».

Напомним, ВОИР был создан в СССР в 1932 году. Только за годы первой пятилетки в его ряды вошли около 600 тыс. членов. На пике своей деятельности организация объединяла более 14 млн человек.

Работа ВОИР способствовала реальному техническому развитию страны. Если в 1939 году в СССР было зарегистрировано лишь 26,9 тыс. изобретений, то в 1987 – уже 83,7 тыс. На тот момент Союз опережал по данному показателю США (82,9 тыс.), Японию (62,4 тыс.), а также Германию и Британию (28,7 тыс.).

После распада СССР объединение продолжало существовать в качестве общественной организации. Однако 14 апреля 2026 года Путин подписал указ о создании ВОИР как Всероссийской общественно-государственной организации. Данное решение позволит организации получать госфинансирование.

На сегодня ВОИР располагает 82 региональными организациями, в состав которых входит 100 тыс. членов. Как отмечается на сайте общества, его деятельность направлена на развитие потенциала российского изобретательства, помощь во внедрении новых технологий и защиту интересов отечественных рационализаторов как внутри страны, так и за рубежом.